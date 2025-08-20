Investigație The Insider // Vinăriile italiene din cercul lui Putin: Corupție, lux și subvenții UE

O investigație jurnalistică realizată de The Insider și IRPIMEdia, din Italia, dezvăluie că membri ai elitei ruse, inclusiv foști colegi KGB ai lui Putin, persoane din interiorul Kremlinului, producători de arme și oligarhi sancționați, au achiziționat în liniște cel puțin 15 crame de lux și peste 2.000 de hectare de teren în Italia. Unele dintre aceste persoane rămân nesancționate, în ciuda rolului lor în susținerea acțiunilor militare ale Rusiei și pentru fapte de corupție, acestia continuând să beneficieze de subvenții UE, arată autorii investigației.

Printre proprietarii de crame din Toscana, Piemont și Umbria se numără persoane cu legături cu complexul militar-industrial rus și furnizori ai Ministerului Apărării din Rusia. Printre aceștia se numără Leonid Reiman, fostul ministru al Comunicațiilor, care a fost implicat într-un proces spaniol al mafiei ruse și care acum furnizează echipamente de comunicații armatei ruse. Un alt producător de vin entuziast este Konstantin Nikolaev, proprietarul celui mai mare producător privat de puști cu lunetă din Rusia. Compania sa este implicată în contrabandă cu arme.

Articolul explorează modul în care profiturile din privatizarea ilegală a întreprinderilor și tarifele umflate la utilități din Rusia sunt investite în crame de lux din Italia. De asemenea, a fost prima analiză a modului în care, în ciuda războiului din Ucraina, oligarhii ruși au continuat să primească subvenții agricole din partea UE în valoare totală de peste 1 milion de euro. De asemenea, dezvăluie evenimente simbolice, cum ar fi adunările pro-Kremlin în limba italiană și diseminarea de discursuri propagandistice prin intermediul evenimentelor viticole.

Mai multe detali despre investigație aici.