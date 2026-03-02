În lumea lui Nică din Humulești – o aventură a lecturii la Grădinița „Prichindel”

Astăzi, 2 martie, Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” Soroca a adus magia poveștilor în IET Grădinița nr. 1 „Prichindel”, invitând copiii să pășească în universul lui Ion Creangă, sfătosul bunic din Humulești. Activitatea, desfășurată în cadrul proiectului „BOOKUP – MICII CITITORI, MARI VISĂTORI”, a purtat genericul „În lumea lui Nică din Humulești” și a transformat sala într-un loc plin de râsete, culoare și imaginație.

Cei 20 de copii, ghidați cu răbdare de Andriana Muntean, coordonator de proiect, și de doamna Ludmila Melinte, educatoare, au redat pas cu pas povestea „Fata babei și fata moșneagului”, discutând împreună morala acesteia: hărnicia și grija fac ca omul bun să ajungă bine. Copiii au ascultat, au povestit, au râs și s-au implicat activ, creând un dialog viu cu personajele lui Creangă.

Magia a continuat cu vizionarea fragmentelor din „Amintiri din copilărie”, în care micii cititori au trăit imaginar aventurile lui Nică: au escaladat gardul mătușii, au mers la scăldat, au gustat cireșe și chiar au furat pupăza din tei. Zâmbetele, chicotelile și gesturile lor pline de energie au făcut ca întreaga experiență să fie vie și memorabilă, transformând lectura într-o adevărată călătorie prin copilărie.

Jocurile interactive, materialele video și activitățile creative au făcut ca fiecare copil să se simtă parte din poveste, să se lase purtat de imaginație și să descopere bucuria lecturii. Astfel, Biblioteca Municipală își reafirmă scopul: familiarizarea copiilor cu lumea fascinantă a cărților, dezvoltarea primelor deprinderi de lectură și promovarea bibliotecii ca spațiu prietenos și deschis comunității.

Prin aceste întâlniri, lectura devine o aventură, iar copiii – mici exploratori ai poveștilor și ai valorilor morale, învățând să fie harnici, grijulii și curajoși în călătoria lor imaginară prin paginile cărților.

Andriana Muntean, bibliotecar principal