În lumea lui Nică din Humulești – o aventură a lecturii la Grădinița „Prichindel”

De către
OdN
-
0
56

Astăzi, 2 martie, Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” Soroca a adus magia poveștilor în IET Grădinița nr. 1 „Prichindel”, invitând copiii să pășească în universul lui Ion Creangă, sfătosul bunic din Humulești. Activitatea, desfășurată în cadrul proiectului „BOOKUP – MICII CITITORI, MARI VISĂTORI”, a purtat genericul „În lumea lui Nică din Humulești” și a transformat sala într-un loc plin de râsete, culoare și imaginație.

Cei 20 de copii, ghidați cu răbdare de Andriana Muntean, coordonator de proiect, și de doamna Ludmila Melinte, educatoare, au redat pas cu pas povestea „Fata babei și fata moșneagului”, discutând împreună morala acesteia: hărnicia și grija fac ca omul bun să ajungă bine. Copiii au ascultat, au povestit, au râs și s-au implicat activ, creând un dialog viu cu personajele lui Creangă.

Magia a continuat cu vizionarea fragmentelor din „Amintiri din copilărie”, în care micii cititori au trăit imaginar aventurile lui Nică: au escaladat gardul mătușii, au mers la scăldat, au gustat cireșe și chiar au furat pupăza din tei. Zâmbetele, chicotelile și gesturile lor pline de energie au făcut ca întreaga experiență să fie vie și memorabilă, transformând lectura într-o adevărată călătorie prin copilărie.

Jocurile interactive, materialele video și activitățile creative au făcut ca fiecare copil să se simtă parte din poveste, să se lase purtat de imaginație și să descopere bucuria lecturii. Astfel, Biblioteca Municipală își reafirmă scopul: familiarizarea copiilor cu lumea fascinantă a cărților, dezvoltarea primelor deprinderi de lectură și promovarea bibliotecii ca spațiu prietenos și deschis comunității.

Prin aceste întâlniri, lectura devine o aventură, iar copiii – mici exploratori ai poveștilor și ai valorilor morale, învățând să fie harnici, grijulii și curajoși în călătoria lor imaginară prin paginile cărților.

Andriana Muntean, bibliotecar principal


  • ETICHETE
  • EC
Articolul precedentBloomberg: Prețurile gazelor în Europa ar putea crește cu până la 130% în cazul blocării strâmtorii Ormuz
Articolul următorConsiliul Societății Vânătorilor și Pescarilor Soroca: bilanț și perspective / VIDEO
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.