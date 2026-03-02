Bloomberg: Prețurile gazelor în Europa ar putea crește cu până la 130% în cazul blocării strâmtorii Ormuz

Prețurile gazelor naturale în Europa ar putea înregistra o creștere de până la 130% dacă strâmtoarea Ormuz va fi blocată timp de o lună, relatează Bloomberg, cu referire la un raport al Goldman Sachs, transmite moldpres.md

Potrivit analizei citate, prin strâmtoarea Ormuz tranzitează aproximativ 20% din exporturile mondiale de gaze naturale lichefiate, în principal din Qatar. O întrerupere a traficului maritim pentru o perioadă de o lună ar putea majora prețurile gazelor în Europa și cotațiile spot din Asia până la 25 de dolari pentru un milion de unități termice britanice (MMBtu), ceea ce ar reprezenta o creștere estimată la circa 130%.

Raportul mai arată că, în cazul în care perturbările ar dura mai mult de două luni, prețul gazelor în Europa ar putea depăși 100 de euro pentru un megawatt-oră, echivalentul a aproximativ 35 de dolari pentru un milion de BTU.

Analiștii subliniază că piețele europene și asiatice nu reflectă, în prezent, în mod semnificativ în prețuri riscurile geopolitice asociate Iranului și potențialele perturbări ale transportului prin strâmtoarea Ormuz.

În ceea ce privește Statele Unite, impactul ar fi limitat, potrivit aceleiași surse, întrucât țara este un exportator major de gaze naturale lichefiate, iar capacitățile sale de lichefiere sunt deja utilizate aproape la capacitate maximă.

Strâmtoarea Ormuz reprezintă una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul resurselor energetice la nivel global, iar orice blocaj prelungit ar putea avea consecințe semnificative asupra piețelor internaționale de energie.