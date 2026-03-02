Topul celor mai bogați deputați din noul Parlamentul Republicii Moldova: Averi de zeci de milioane de lei

Cel mai bogat deputat este Ilie Ionaș, ales pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate. Potrivit declarației de avere, acesta și soția sa dețin o avere totală de peste 126 de milioane de lei. În vârstă de 46 de ani și aflat la primul mandat, Ionaș a lucrat 22 de ani în Marea Britanie, unde are afaceri în construcții. Deține cote-părți în șase companii britanice și este beneficiarul final al altor cinci firme din grupul MD Holdings (London) Ltd. Din două dintre acestea a încasat dividende de aproape trei milioane de lei, transmite cusens.md.

În Marea Britanie are două case de 100 și 160 m2, în valoare de 2,9 milioane lire sterline (circa 66 de milioane de lei). Deține un apartament de 54 m2 în România (achiziționat în 1998, declarat la 10.000 de roni) și trei apartamente în Dubai, cumpărate în 2022 pentru 5,2 milioane AED (circa 24 de milioane de lei). Valoarea totală a proprietăților de peste hotare depășește 92 de milioane de lei.

În Moldova nu are imobile proprii, locuiește în chirie în Chișinău și are drept de folosință asupra casei părinților din Costești (243 m2). Deține o companie vinicolă și este beneficiarul a trei firme de construcții. Service Tulis SRL a încheiat 100 de contracte cu statul, în valoare de aproape 187 de milioane de lei. Ionaș-Impex SRL a obținut două contracte cu AIPA de 1,8 milioane de lei. Firma Util Construct SRL deține Land Rover-ul de peste două milioane de lei cu care deputatul vine la Parlament.

Ionaș a declarat economii și investiții de 24,7 milioane de lei și credite în Marea Britanie de 1,5 milioane lire sterline. A fost primar la Costești și a candidat al 39-lea pe lista PAS, donând 5.000 de lei formațiunii.

Olga Cebotari (PSRM) – aproape 60 de milioane de lei

Pe locul doi se află Olga Cebotari, deputată PSRM, cu o avere de aproape 60 de milioane de lei. Fostă viceprim-ministru pentru Reintegrare (2020–2021), Cebotari a activat anterior la Moscova.

Soțul său, Octavian-George Popa, cetățean român, deține o companie în Indonezia (prin care au fost cumpărate terenuri), este asociat unic într-o firmă din România și are acțiuni într-o corporație americană în valoare de peste 379.000 dolari.

Cebotari a declarat bijuterii și accesorii de lux (două genți, patru ceasuri, un inel) de peste 1,6 milioane lei. În fotografii apare cu accesorii Cartier, Carolina Herrera și Saint Laurent.

Cebotari deține un apartament de 95 m2 în centrul Chișinăului (54.000 euro), două locuri de parcare, o Skoda Superb (36.000 euro) și a vândut un BMW X6 cu 73.500 euro. Are proprietăți în Rusia (casă de 53 m2 și jumătate dintr-un apartament de 69 m2) și a declarat cheltuieli turistice de 20.000 euro în 2024. Economiile familiei sunt de 3,2 milioane lei în 13 conturi.

Ea a candidat pe locul 10 în lista Blocului „Patriotic” și a oferit servicii gratuite de promovare de 3.044 lei.

Renato Usatîi („Partidul Nostru”) – peste 44 de milioane de lei

Renato Usatîi, liderul „Partidului Nostru”, declară o avere de peste 44 milioane lei. În Rusia deține șase case, un garaj și alte bunuri imobile în valoare de 46 milioane ruble (8,7 milioane lei). În Moldova nu are imobile proprii, acestea fiind donate părinților în 2015 – 2016.

În declarație figurează un apartament din Bălți (186 m2) și un alt apartament în proces de achiziție (62 m2). Din 2021 închiriază o vilă la Ghidighici de la firma colegului său Nicolai Țipovici. Părinții săi dețin o vilă în aceeași zonă.

Usatîi are Mercedes-Benz, Land Rover și Range Rover (fiecare între 1–3 milioane lei), economii de 929.000 de lei și trei ceasuri de lux de 250.000 euro. În 2023 a declarat o donație de 2 milioane euro de la un om de afaceri care ulterior a decedat.

Pavel Voicu (PSRM) – peste 13 milioane de lei

Fost ministru al Afacerilor Interne și al Apărării, Pavel Voicu declară o avere de peste 13 milioane lei. Deține o casă de 196 m2 în centrul Chișinăului (5,5 milioane lei), două apartamente în sectorul Râșcani, un alt apartament în proces de achiziție și un BMW de peste un milion de lei.

Casa este dată în chirie, iar deputatul locuiește cu fiica sa. A donat 10.000 lei blocului electoral, iar soția sa – 30.000 lei.

Valeriu Robu (PAS) – peste 12,7 milioane de lei

Valeriu Robu, deputat PAS, declară 12,7 milioane lei. A lucrat 27 ani în Irlanda, unde a fondat R&B Concrete Pumping Ltd (fapt omis inițial din declarație, dar ulterior completat).

Este coproprietar al unei case în Irlanda (400.000 euro), deține un apartament în Spania (100.000 euro) și o casă în Moldova (250.000 lei). În 2024 a fondat compania agricolă Lăpușnița.

Are trei mașini (Land Rover Discovery, Mitsubishi Pajero, Toyota RAV4) în valoare totală de 105.200 euro. A donat 20.000 lei PAS și a pus la dispoziția partidului mașina personală.

Alți patru deputați au averi de peste 10 milioane lei: Serghei Ivanov („Partidul Nostru”), Alexandru Verșinin („Democrația Acasă”), Marcel Spatari (PAS) și Adrian Lebedinskii (PSRM). Zece deputați au între 5 și 10 milioane lei, 65 au între 1 și 5 milioane lei, iar 17 au sub un milion lei.

În actualul Legislativ au acces trei partide și două blocuri electorale. PAS deține majoritatea, cu 55 din 101 mandate.