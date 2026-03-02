Consiliul Societății Vânătorilor și Pescarilor Soroca: bilanț și perspective / VIDEO

Sâmbătă, 28 februarie, a avut loc ședința Consiliului Societatea Vânătorilor și Pescarilor din raionul Soroca, în cadrul căreia au fost prezentate totalurile activității desfășurate în anul precedent și au fost stabilite principalele direcții de activitate pentru anul 2026. Raportul a fost prezentat de președintele societății, Victor Său și alții, care a menționat că, în perioada de referință, au fost întreprinse mai multe măsuri pentru protejarea fondului cinegetic și piscicol, combaterea braconajului și respectarea regimului legal de vânătoare și pescuit.

Printre acțiunile realizate se numără instruirea membrilor societății privind regulile de siguranță și bunele practici, precum și colaborarea cu instituțiile de control în vederea respectării perioadelor de prohibiție și a cotelor stabilite. În cadrul ședinței au fost aduse în discuție și modificările recente ale legislației în domeniul vânătorii și pescuitului, care prevăd reguli mai stricte privind gestionarea terenurilor de vânătoare, responsabilitatea membrilor și sancțiuni mai dure pentru încălcarea prevederilor legale. Conducerea societății a subliniat importanța adaptării activității la noile cerințe legale, astfel încât practicarea vânătorii și pescuitului să se facă exclusiv în condiții legale și responsabile.

1 de 21

Un subiect aparte l-a constituit colaborarea cu Poliția de Frontieră, având în vedere specificul raionului Soroca, situat în zona de frontieră. Reprezentanții societății au menționat că polițiștii de frontieră au un rol important în supravegherea respectării regimului de frontieră, prevenirea și depistarea cazurilor de braconaj, precum și în controlul activităților de vânătoare și pescuit desfășurate în apropierea hotarului de stat.

Pentru anul 2026, obiectivele principale stabilite de Consiliu vizează consolidarea protecției resurselor naturale, aplicarea corectă a noilor prevederi legislative, intensificarea acțiunilor de prevenire și combatere a braconajului, precum și continuarea instruirii membrilor societății în spiritul respectării mediului și al siguranței în teren.

Ședința s-a încheiat într-un cadru festiv, fiind premiați cu diplome cei mai buni și mai activi vânători, pentru implicarea lor în activitatea societății, disciplina demonstrată și contribuția la protejarea fondului cinegetic din raionul Soroca.

Reportaj video realizat în cadrul proiectului Jurnaliștii Civici, de la „Observatorul de Nord”, dacă vrei să faci parte din echipa noastră, ne poți scrie AICI.

Reporter: Marian Ceban