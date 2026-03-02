34 de ani de la conflictul de pe Nistru / VIDEO

Astăzi, s-au împlinit 34 de ani de la izbucnirea conflictului armat de pe Nistru din 1992. Ceremonia a început cu intonarea imnului de stat, urmată de un minut de reculegere în memoria celor căzuți. La monumentul dedicat eroilor au fost depuse flori, iar veteranii au rememorat clipele dramatice trăite în primăvara și vara anului 1992.

https://www.youtube.com/watch?v=KiObuyD25gY

În discursurile susținute, oficialii au subliniat că acel conflict a reprezentat o încercare dureroasă pentru Republica Moldova, o filă neagră din istoria recentă a statului. S-a vorbit despre curajul și devotamentul celor care au apărat suveranitatea țării, dar și despre responsabilitatea generațiilor actuale de a păstra pacea și unitatea.

Conflictul armat din 1992 a lăsat răni adânci în societate. Sute de familii au rămas fără tați, fii sau frați, iar alte mii de persoane continuă să poarte povara traumelor și a amintirilor dureroase.

