În ce condiții va face pușcărie fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină – închisoare cu regim… deschis

Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost recunoscut vinovat pentru provocarea unui accident rutier, soldat cu decesul unui adolescent, și a fost condamnat la șapte ani de închisoare, cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip deschis. În Republica Moldova, penitenciarele de tip deschis sunt instituții cu cel mai blând regim. Acestea permit deținuților o mai mare libertate de mișcare și muncă, dar și de implicare în activități de deservire. Deţinuţii penitenciarelor de tip deschis sunt întreţinuţi fără pază, dar sub supraveghere permanentă. Totuși, legislația permite „deplasarea fără supraveghere în afara penitenciarului, dacă acest lucru este necesar în legătură cu munca exercitată, instruirea sau în caz de boală.” Tot conducerea penitenciarului poate permite, în anumite situații, ca deținutul să locuiască împreună cu familia sa, în afara închisorii.

Ciochină a fost reținut pe 21 februarie, anul trecut, după ce a tamponat un copil de 14 ani în timp ce se afla la volanul automobilului de serviciu. În urma impactului, copilul a decedat, iar șoferul a fugit de la locul accidentului, scrie anticoruptie.md

Începând cu ziua de 19 februarie, atunci când a avut loc accidentul, primarul a încercat să ducă în eroare de nenumărate ori poliția, pentru a se eschiva de la răspundere. În prima fază, acesta a montat plăcuța cu numărul de înmatriculare pe o mașină de marcă identică celei implicate în accident (o Dacia Duster de culoare albă). Mașina a fost anunțată în orientare, iar suspectul a deconectat telefonul și nu s-a prezentat nici la domiciliu și nici la locul de muncă.

În seara zilei de 20 februarie, în jurul orei 22:00, acesta a înscenat un accident rutier cu implicarea mașinii deteriorate, pentru a ascunde urmele accidentului în care a fost tamponat copilul.

Ofițerii INI, cei ai INSP și ai Direcției de Poliție Chișinău au fost ridicați imediat pe alarmă și în tot acest timp au întreprins o serie de măsuri speciale de investigație și de urmărire penală pentru a identifica, localiza și reține suspectul. Poliția a publicat imagini video surprinse de camerele de supraveghere din moomentul în care bărbatul schimba plăcuța cu numărul de înmatriculare.

„După ce l-ar fi lovit pe adolescent, șoferul cu vârsta sub 50 de ani și-ar fi continuat drumul, fără să-i acorde ajutor, contrar legii. Mai mult decât atât, ar fi apelat la un prieten, din raionul Nisporeni, pentru ca să-l ajute să ascundă urmele infracțiunii. Mai exact, acesta ar fi închiriat o mașină de același model și culoare, căreia i-a montat plăcuța cu numărul de înmatriculare a celei implicate în accident. Astfel, ar fi creat falsa impresie că automobilul nu ar avea defecțiuni caracteristice accidentului și, deci, că inculpatul nu ar fi comis acest accident. Astfel, l-ar fi favorizat, ceea ce potrivit Codului penal se pedepsește cu amendă de până la 42.500 lei sau cu închisoare pentru un termen de până la 3 ani, urmând ca instanța de judecată să decidă”, concretizează oamenii legii.

Ion Andronache, care l-ar fi ajutat pe Ciochină să ascundă urmele accidentului, a primit o pedeapsă de doi ani de închisoare.