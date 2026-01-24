Igrasia din pereți, un pericol ascuns pentru sănătatea ta

Igrasia din pereți nu apare întâmplător. Ea este un semnal clar că în locuința ta există prea multă umiditate. Mulți oameni o ignoră, mai ales la început. Specialiștii atrag atenția că igrasia afectează sănătatea și poate deteriora serios casa dacă nu intervii la timp.

Igrasia înseamnă acumularea excesivă de apă în structura pereților. Apa ajunge acolo fie din exterior, fie din interior. Infiltrațiile prin fundație, fisurile din zidărie, lipsa hidroizolației sau condensul creat de diferențele mari de temperatură sunt cele mai frecvente cauze. Aerul umed din casă, care nu este eliminat corect, contribuie și el la apariția problemei.

În timp, pereții absorb umezeala. Aceasta devine vizibilă la suprafață. Apare mirosul specific de umezeală, greu și persistent. Nu dispare nici după aerisiri repetate. Pe pereți vezi pete umede, zone mai închise la culoare, vopsea care se cojește sau tencuială umflată și exfoliată. Uneori apar depuneri albicioase, un semn clar că zidăria este afectată.

Un alt indiciu este senzația de perete rece și umed la atingere. O simți mai ales în colțuri, la baza pereților, în spatele mobilierului sau în încăperi precum baia, bucătăria și subsolul. Aceste zone au, de regulă, un nivel mai ridicat de umiditate.

Medicii avertizează că igrasia este un risc real pentru sănătate. Umiditatea excesivă favorizează dezvoltarea bacteriilor, a acarienilor și a sporilor de mucegai. Aceștia ajung în aer și sunt inhalați zilnic. Pot provoca tuse persistentă, agravarea astmului, rinite alergice, iritații ale pielii și stare constantă de oboseală. Copiii, vârstnicii și persoanele cu imunitate scăzută sunt cei mai afectați.

Chiar și atunci când nu vezi mucegai pe pereți, igrasia menține un mediu nociv. Sporii microscopici și compușii organici volatili rămân în aer și afectează calitatea respirației.

Nici locuința nu scapă fără consecințe. Umiditatea dizolvă sărurile din zidărie și slăbește tencuiala. Apar fisuri, iar termoizolația își pierde eficiența. Pereții nu mai păstrează căldura, iar costurile pentru încălzire cresc. În timp, igrasia poate ajunge să afecteze chiar și structura de rezistență, mai ales la fundație și la pereții exteriori.

Specialiștii spun că eliminarea igrasiei începe cu identificarea cauzei. Fără acest pas, problema revine. Aplicarea soluțiilor corecte și adoptarea măsurilor de prevenție sunt esențiale. Intervenția rapidă te ajută să protejezi sănătatea familiei tale și să eviți reparații costisitoare.

Igrasia nu este doar o problemă de aspect. Este un semnal de alarmă pe care locuința ta ți-l transmite clar.