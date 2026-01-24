Covrigeii, chipsuri din cartofi, Hot dog-ul, puiul prăjit sau jeleurile vă pot afecta sănătatea creierului

Alimentele pe care le consumi au un impact semnificativ asupra sănătății creierului. Acestea pot avea efecte negative în menținerea funcțiilor cognitive și a riscului de a dezvolta boli neurodegenerative. Citește despre gustări care pot afecta sănătatea creierului.

Adoptarea unei diete bogate în alimente inflamatorii și bogate în zahăr poate crește riscul de apariție a afecțiunilor precum boala Alzheimer. Din acest motiv, este important să limitezi consumul și să le înlocuiește cu alimente mai sănătoase.

Gustări care pot afecta sănătatea creierului

Unele alimente au efecte inflamatoare și capacitatea de a crește nivelul de insulină și de glucoză din sânge. Astfel, pot ridica în mod semnificativ riscul de a dezvolta boala Alzheimer și alte probleme de sănătate la nivelul creierului.

Pentru a le evita, poate fi util să optezi pentru preparate cu un conținut scăzut de zahăr și fără gluten. Există chiar gustări, care pot îmbunătăți funcțiile creierului, cum ar fi portocalele sau strugurii.

Covrigei umpluți cu unt de arahide

Covrigeii umpluți cu unt de arahide pot cauza efecte negative asupra sănătății creierului. În general, acest risc are la bază untul de arahide, care se folosește la prepararea lor deoarece poate provoca inflamație în corp. În plus, uleiurile vegetale folosite la pregătirea untului de arahide, cum ar fi uleiul de rapiță, pot cauza inflamații.

Chipsuri din cartofi

Chipsurile din cartofi conțin cantități ridicate de sare și zahăr, de aceea se regăsesc printre aceste gustări care pot afecta sănătatea creierului. Excesul de sare din conținut poate crește tensiunea arterială, în timp ce cantitățile ridicate de zahăr pot provoca creșteri ale nivelului de insulină și glucoză din sânge.

Creșterile de insulină și glucoză din sânge pot favoriza riscul de diabet de tip 2. Acesta înseamnă un factor de risc major pentru boala Alzheimer. De asemenea, există o legătură între nivelurile de colesterol ridicate și instalarea bolii Alzheimer.

Hot dog

Consumul de carne foarte procesată, inclusiv consumul de hot dog, poate afecta sănătatea cognitivă. Tipurile de carne care conțin nitrați și nitriți, cum ar fi hot-dog-ul sau șunca măresc șansele de a dezvolta boli neurodegenerative precum: boala Alzheimer, boala Parkinson, cancer, boli cardiovasculare sau diabet.

Pui prăjit

Consumul frecvent de pui prăjit poate afecta mai multe aspecte ale sănătății creierului, conform Eat This, Not That. Se poate face o asociere între consumul mai mare de alimente prăjite și riscul crescut de afecțiuni de sănătate cognitivă.

Jeleuri

Jeleurile se caracterizează preponderent printr-o cantitate ridicată de zahăr, fiind printre aceste gustări care pot afecta sănătatea creierului. În timp ce zahărul sub formă de glucoză este necesar ca sursă de energie, consumul prea mare se asociază cu afectarea memoriei și cu un risc crescut de demență.

Cereale la micul dejun

Cerealele la micul dejun prezintă concentrații ridicat de zahăr, ceea ce poate mări șansele de a te confrunta cu creșteri bruște ale nivelului de zahăr din sânge și cu diabet de tip 2. Totodată, o cantitate mare de zahăr poate favoriza riscul de boală Alzheimer.

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.

SURSA: medicool.ro