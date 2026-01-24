Alexandru Grițunic: „Primăria Cosăuți a tergiversat neîntemeiat eliberarea demersului de executare a lucrărilor de dinamitare”

La 16.01.2025 primarul com. Cosăuți raionul Soroca Andrei Prodan, fiind la o întâlnire publică cu Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a făcut următoarele declarații defăimătoare:

„Avem agentul economic Cariera de Granit și Petriș cu care suntem în conflict, în judecată, asta se trage nu doar de la mine, dar și foști primari. Avem 27 ha care sunt ai comunei Cosăuți. Orișice decizie pe care o aprobăm, ei se adresează în judecată, ne obligă să iscalim planul pentru explozii. Ne-au dat în judecată, nu au câștigat. Curtea de Apel Bălți ne-a impus să revedem aceste 27 ha cu preț de al lor, care doresc ei. Noi am făcut evaluarea care s-a ridicat la 1 200 000 lei și a câștigat o firmă din Chișinău cu 1 600 000 lei. Nu au putut lucra din cauza că perimetrul de extragere îl are Cariera de Granit și Petriș. Și avem blocați 27 ha și nici nu putem da în arendă și nici… Ei ne obligă orișice decizie, ne târâie în judecată. Noi am luat un avocat. Cât de cât avem câștiguri. Acuma pe 27 suntem la Curtea de Apel Bălți și dacă câștigăm, ii obligăm pe cel puțin 3 ani să ne întoarcă prejudiciul vreo câteva milioane”.

Declarațiile primarului com. Cosăuți raionul Soroca Andrei Prodan sunt plasate pe platforma on-line – youtube.com la adresa: https://youtu.be/4hHaYmsJk1Q, începând cu min. 08 și 55 secunde.

Declarațiile menționate supra sunt frauduloase și defăimătoare, nu corespund realității și sunt manipulatorii, ceea ce în final lezează reputația profesională a persoanei juridice – societatea comercială „Cariera de granit și petriș din Soroca” S.A.

În primul rând, induceți în eroare referitor la licitația organizată și câștigul acesteia de către un alt agent economic la prețul de 1 600 000 lei, deoarece licitația a fost viciată și organizată cu încălcări pentru a asigura câștigul fictiv al altei persoane juridice. Acest fapt este investigat de către Centrul Național Anticorupție în cadrul cauzei penale despre care cunoașteți și în care aveți statut de învinuit.

În al doilea rând, anume DVS, acționând contrar prevederilor legale ce reglementează procedura de autorizare a lucrărilor de dinamitare, urmărind obținerea ilegală, prin diferite tertipuri, a unui interes material – mijloace financiare de la persoana juridică, ați tergiversat neîntemeiat, în perioada anilor 2024 și 2025, eliberarea demersului de executare a lucrărilor de dinamitare, ceea ce a generat micșorarea volumului de lucru și a venitului încasat.

Litigiul între persoana juridică „Cariera de granit și pietriș din Soroca” S.A. a apărut datorită acțiunilor intenționate din partea Primăriei com. Cosăuți raionul Soroca exprimate atât în organizarea fictivă a licitației în vederea estorcării banilor, cât și tergiversarea eliberării autorizației necesare activității persoanei juridice.

În opinia noastră, acuzațiile nefondate aduc atingere reputaţiei societății comerciale și afectează grav activitatea acesteia, care este bazată pe o imagine bună și ireproșabilă. Considerăm că un asemenea mod de exprimare constituie o ingerinţă nejustificată în viaţa profesională, deoarece antrenează consecinţe negative, în primul rând asupra imaginii persoanei juridice și, în al doilea rînd, îi afectează reputația profesională prin crearea fictivă a unei percepții negative.

Este de notat faptul că înregistrarea video a discursului este accesibilă tuturor via Internet, pe platforma YouTube.com și a fost făcut în prezența unui oficial de rang înalt, care poate genera alte repercusiuni în activitate.

Prin declarațiile din 16.01.2026, Dvs ați depășit limitele admise pentru exprimarea unei opinii critice, deoarece nu ați prezentat nici o probă și, mai mult, ați tăinuit informații oficiale privind statutul pe care îl dețineți în cadrul cauzei penale.

În drept, în conformitate cu art. 7 din Legea 64/23.04.2010 cu privire la libertatea de exprimare, orice persoană are dreptul la apărarea onoarei, demnității și reputației sale profesionale lezate prin răspîndirea relatărilor false cu privire la fapte, a judecăților de valoare fără substrat factologic suficient sau prin injurie.

La fel, din prevederile art. 7 alin. (2) și (3) din Legea 64/23.04.2010 cu privire la libertatea de exprimare, persoana lezată prin răspîndirea unor relatări cu privire la fapte poate fi restabilită în drepturi dacă informaţia cumulează următoarele condiţii:

a) este falsă;

b) este defăimătoare;

c) permite identificarea persoanei vizate de informaţie.

Persoana care se consideră lezată în modul stabilit la alin. (2) poate solicita rectificarea sau dezminţirea informaţiei, precum şi repararea prejudiciului moral şi material cauzat.

Conform art. 20 alin. (1) lit. c) din aceeași lege, reclamant în cauzele cu privire la defăimare poate fi orice persoană juridică a cărei reputaţie profesională a fost lezată prin răspîndirea unei informaţii.

În acest context, menționăm că prin declarațiile făcute de primarul com. Cosăuți raionul Soroca Andrei Prodan, în cadrul întâlnirii cu Prim-ministrul Republicii Moldova, care sunt manipulatorii și nu corespund realității, se prejudiciază reputația persoanei juridice „Cariera de granit și petriș din Soroca” S.A.

Aceste declarații conțin date denaturate și constituie o faptă culpabilă, care nu corespunde normelor de conduită general acceptate într-o societate democratică, cauzând un prejudiciu ce se manifestă prin efectele negative în rezultatul încălcării dreptului subiectiv la reputația profesională, consfinţit în art. 7 din Legea cu privire la libertatea de exprimare.

Reieşind din prevederile art. 1998 alin. (1) din Cod Civil, cel care acţionează faţă de altul în mod ilicit, cu vinovăţie este obligat să repare prejudiciul patrimonial, iar în cazurile prevăzute de lege, şi prejudiciul moral cauzat prin acţiune sau omisiune.

Totodată, consider că în cazul respectiv sunt întrunite toate condiţiile şi temeiurile de angajare a răspunderii civile delictuale, şi anume:

a) Existenţa faptei ilicite, manifestată prin răspândirea informațiilor cu conținut fals, care nu corespund normelor de conduită general acceptate într-o societate democratică şi aduc atingere reputației profesionale;

b) Prejudiciul manifestat prin consecinţele dăunătoare ale faptei ilicite, contrare art. 4, 5 și 7 din Legea cu privire la libertatea de exprimare, a fost afectat dreptul la respectul reputației profesionale;

c) Legătura cauzală dintre prejudiciu şi fapta ilicită, care se manifestă prin declarații publice, făcute în fața unui oficial, ce nu corespund realității, dar afectează reputația profesională a persoanei juridice;

d) Vinovăţia autorului prejudiciului, care se manifestă prin intenţie directă, deoarece prin declarațiile făcute s-a urmărit denigrarea reputației profesionale a persoanei juridice.

Mai mult ca atît, potrivit art. 2036 alin. (1) din Codul Civil, în cazul în care persoanei i s-a cauzat un prejudiciu moral prin fapte ce atentează la drepturile ei personale nepatrimoniale, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege, instanţa de judecată are dreptul să oblige persoana responsabilă la reparaţia prejudiciului prin plata de despăgubiri. Prejudiciul moral se repară indiferent de existenţa şi întinderea prejudiciului patrimonial.

În lumina celor expuse, ţinînd cont de prevederile legislaţiei în vigoare, caracterul cenzural și conţinutul defăimător, care lezează reputația profesională,

SOLICIT:

Dezminţirea informaţiei răspândite în cadrul discursului din 16.01.2026 și exprimarea scuzelor în mod public, iar în termen de 5 zile comunicarea răspunsului Dvs cu indicarea concretă a datei şi a mijloacelor mass-media în care va fi publicată dezminţirea. Compensarea prejudiciului moral cauzat în mărime de 100 000 lei.

Administrator al persoanei juridice

„Cariera de granit și petriș din Soroca” S.A.

Alexandru Grițunic