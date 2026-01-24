Top 7 greșeli pe care le fac chiar și șoferii profesioniști: le faci și tu?

De către

Anii de experiență la volan nu sunt întotdeauna o garanție a siguranței. Chiar și șoferii profesioniști — cei care petrec zilnic ore întregi pe drum — ajung să comită greșeli care cresc riscul de accidente, sancțiuni și pierderi materiale. De cele mai multe ori, aceste erori nu țin de lipsa abilităților, ci de rutină, oboseală și supraîncredere. Specialiștii în siguranță rutieră avertizează că prevenirea acestor comportamente poate salva vieți.

Experiența, între avantaj și capcană

Pentru mulți conducători auto profesioniști, rutina zilnică creează un fals sentiment de control total asupra situațiilor din trafic. Tocmai această familiaritate excesivă cu drumul și cu propriul stil de condus devine, în timp, o vulnerabilitate. În loc să sporească atenția, experiența netratată corect o poate diminua.

Supraîncrederea la volan

Una dintre cele mai răspândite greșeli este convingerea că „nu mi se poate întâmpla mie”. Supraîncrederea duce la neglijarea semnelor rutiere, la subestimarea riscurilor și la reacții întârziate în situații critice.

Soluția: Specialiștii recomandă adoptarea unei atitudini de vigilență constantă și evaluarea fiecărei curse ca fiind diferită, indiferent cât de cunoscut este traseul.

Ignorarea oboselii

Programul încărcat, turele lungi și lipsa pauzelor suficiente sunt realități frecvente pentru șoferii profesioniști. Oboseala afectează concentrarea, coordonarea și capacitatea de reacție.

Soluția: Respectarea pauzelor regulate, somnul adecvat și hidratarea sunt măsuri simple, dar esențiale pentru menținerea performanței la volan.

Distragerea atenției prin utilizarea telefonului

Chiar și în cazul folosirii telefonului „pentru câteva secunde”, riscul de accident crește semnificativ. Mesajele, apelurile sau verificarea aplicațiilor reduc atenția asupra drumului.

Soluția: Utilizarea exclusivă a sistemelor hands-free și oprirea completă a vehiculului atunci când este necesară interacțiunea cu telefonul.

Neglijarea stării tehnice a vehiculului

Presiunea incorectă în anvelope, frânele uzate sau luminile defecte sunt probleme aparent minore, dar care pot avea consecințe grave în trafic.

Soluția: Verificările tehnice periodice și inspecțiile rapide înainte de cursă trebuie să devină o rutină zilnică pentru orice șofer profesionist.

Conducerea agresivă

Graba, depășirile riscante și reacțiile impulsive în trafic sunt factori care cresc nivelul de stres și probabilitatea producerii accidentelor.

Soluția: Adoptarea unui stil de conducere defensiv, menținerea distanței de siguranță și anticiparea comportamentului celorlalți participanți la trafic.

Neadaptarea la condițiile meteo

Ploaia, ceața sau poleiul modifică semnificativ condițiile de aderență și vizibilitate. Mulți șoferi continuă să conducă în același ritm, ignorând aceste schimbări.

Soluția: Reducerea vitezei, folosirea luminilor corespunzătoare și creșterea distanței de frânare sunt măsuri obligatorii în condiții meteo nefavorabile.

Lipsa instruirii continue

După obținerea permisului sau a atestatului profesional, puțini șoferi mai participă la cursuri de perfecționare. Între timp, regulile de circulație și tehnologiile auto evoluează.

Soluția: Participarea periodică la traininguri de conducere defensivă și actualizarea cunoștințelor privind legislația rutieră.

Siguranța rutieră începe cu responsabilitatea individuală

Specialiștii subliniază că profesioniștii din domeniul transportului au un rol-cheie în siguranța rutieră. Fiecare decizie luată la volan influențează nu doar propria viață, ci și siguranța pasagerilor și a celorlalți participanți la trafic. Reducerea greșelilor, menținerea disciplinei și respectarea regulilor nu sunt doar obligații legale, ci și o investiție directă în protejarea vieții.