Militarul din Visoca a pierdut lupta pentru viață

Tânărul din raionul Soroca, despre care am informat anterior în legătură cu o tentativă de suicid, a decedat în noaptea de 24 ianuarie, la ora 03:50, la spitalul unde fusese internat în stare critică.

Incidentul s-a produs pe 20 ianuarie, într-o unitate militară din garnizoana Florești, în timpul executării serviciului. După ce s-a rănit cu arma din dotare, tânărul a fost transportat de urgență la spital, însă medicii nu au mai reușit să îi salveze viața.

Ministerul Apărării a confirmat decesul și a transmis condoleanțe familiei îndurerate, menționând că va acorda sprijin pentru organizarea funeraliilor.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, înainte de producerea incidentului, tânărul ar fi publicat un mesaj pe rețelele de socializare, în care făcea referire la starea sa emoțională. Cazul este investigat de organele de drept, iar circumstanțele urmează să fie stabilite.


