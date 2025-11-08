Astăzi jumătate dintre locuitorii municipiului Soroca așteaptă la hram cealaltă jumătate

De către
Vadim Șterbate
28

Astăzi, ortodocșii îl cinstesc pe stil vechi pe Sfântul Dumitru cel Mare Izvorâtorul de mir. În raion sunt câteva biserici care poartă acest hram, inclusiv cea mai veche din municipiul Soroca, iar în cinci localități este și hramul satului.

Astăzi hrămuiesc sorocenii care locuiesc la Bujorăuca, în Cartierul fostei fabrici de articole tricotate și o parte dintre locuitorii din sectorul Soroca – Nouă al municipiului. Tot azi e hram și în satele Alexandru cel Bun, Dumbrăveni, Lugovoe, Ruslanovca și Vanțina Mică.


Licenţiat în jurnalism și Master în Științe ale Comunicării, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Universitatea de Stat din Moldova.

