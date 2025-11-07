Afirmațiile Martei Kos despre autoritățile Georgiei, atribuite FALS autorităților R. Moldova

Câteva surse pro-ruse au distribuit marți și miercuri un video cu declarații ale Comisarului European pentru Politica Europeană de Vecinătate și Negocieri de Extindere, afirmând că Marta Kos mustră autoritățile R. Moldova: „Îndepărtați țara și mai mult de UE. Dacă sunteți serioși în privința UE, ar trebui să vă ascultați cetățenii și să încetați să-i mai închideți pe liderii opoziției și pe jurnaliști – oameni care gândesc diferit de voi. Atunci putem discuta”.

În realitate, Marta Kos a făcut aceste declarații cu referire la autoritățile din Georgia, după cum se poate observa din declarațiile de presă de marți, 4 noiembrie. Propagandiștii au omis intenționat secvența dinaintea afirmațiilor publicate, în care Kos afirmă: „Dragă guvernare a Georgiei, voi nu vă aduceți oamenii spre UE…” (în original: „Dear government of Georgia, you are not bringing your people to the EU…”. Secvența poate fi urmărită la minutul 32 al conferinței de presă.

Sursele care au distribuit falsul (Комсомольская правда в Молдове (pe site și pe pagina de Facebook) site-ul news.mail.ru și canalul de Telegram Гений Карпат) au fost vizate în numeroase articole ale Stopfals.md și sunt cunoscute pentru distribuirea frecventă a falsurilor și manipulărilor propagandei Kremlinului.