Credincioșii sunt așteptați mâine la hramul bisericii în cinstea Sfinților Martiri Brâncoveni

Sâmbătă, 16 august, comunitatea parohială își deschide larg porțile pentru a-i cinsti pe Sfinții Martiri Brâncoveni – domnitorul Constantin Brâncoveanu, cei patru fii ai săi și sfetnicul Ianache. Sărbătoarea aduce împreună credincioși de toate vârstele, într-o zi plină de rugăciune, pomenire și comuniune.

Evenimentul va începe încă din această seară, 15 august, la ora 17:00, cu Vecernia unită cu Litia, pregătind atmosfera de sărbătoare. Ziua hramului, sâmbătă, 16 august, debutează la ora 08:00 cu Ceasurile, urmate de Acatistul Sfinților Martiri Brâncoveni, la ora 08:35. La ora 09:15 va fi oficiată Sfânta Liturghie, slujbă la care vor participa preoții bisericii, alături de clerici invitați.

„Acești martiri pentru credința în Domnul Iisus Hristos ocrotesc biserica și parohia noastră! Așadar, sâmbăta aceasta vă așteptăm pe toți la hramul bisericii! Cu mic, cu mare… ne adunăm suflet lângă suflet în rugăciune la Sfânta Liturghie”, transmit organizatorii.

După slujba de dimineață, la ora 11:00, va fi săvârșit Parastasul de obște pentru toți cei adormiți din familiile credincioșilor, urmat de agapa frățească – o masă așezată cu generozitate pentru toți participanții.

Hramul bisericii, dedicat Sfinților Martiri Brâncoveni, este nu doar un prilej de cinstire a credinței și istoriei, ci și un moment de întărire a legăturilor comunității prin rugăciune și comuniune.