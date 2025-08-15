De astăzi, fermierii din sectorul zootehnic pot solicita sprijin financiar

De astăzi, 15 august, fermierii pot depune cereri pentru plăți directe în sectorul zootehnic. Măsurile acoperă plăți pe cap de animal pentru junci peste 3 luni și junci peste 12 luni, precum și plăți pe kilogram de lapte de vacă, oaie și capră, informează maia.gov.md.

Sunt eligibili crescătorii ale căror exploatații zootehnice sunt autorizate, animalele sunt identificate și asigurate. Pentru sprijinul pe kilogram de lapte se solicită dovezi ale livrării laptelui către unități de procesare autorizate sau ale procesării în propria fermă autorizată. Cantitățile de lapte trebuie înscrise în facturi în kilograme.

Cererile pentru lapte se depun până la 26 septembrie, pentru laptele facturat în semestrul întâi al anului 2025. Cererile pentru plățile pe cap de animal se depun până la 17 octombrie.

Dosarul cuprinde cererea de solicitare, lista animalelor, copia autorizației sanitar veterinare, copia poliței de asigurare a animalelor, certificatul de apartenență la o asociație de profil și declarația pe proprie răspundere. Pentru sprijinul la kilogram se anexează și copiile facturilor fiscale.

