Musafirii sunt așteptați azi la hram în 11 sate din raionul Soroca

Astăzi, ortodocșii îi cinstesc pe stil vechi pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. În raion sunt câteva biserici care poartă acest hram, este vorba de locașurile din satele Bulboci, Decebal, Niorcani, Racovăț, Slobozia-Nouă, Slobozia-Vărăncău, Șeptelici, Tătărăuca-Nouă, Tătărăuca-Veche, Tolocănești și Visoca. Acestea sunt ultimele hramuri din acest an.

Pentru a ajuta oamenii să știe când au ocazia de a merge în vizită la rude, prieteni sau colegi.

Se zice că cei doi sfinți aduc ultimele zile calde din an. Arhanghelul Mihail este considerat luptătorul luminii, precum și conducătorul oștilor cerești, care triumfă asupra forțelor răului. În popor se spune că el poartă cheile Raiului. Arhanghelul Gavriil are misiunea de a vesti tainele dumnezeiești. Anume el a fost trimis la Fecioara Maria să-i aducă vestea despre nașterea lui Iisus.