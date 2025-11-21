Risc de gripă aviară: ANSA impune restricții în nordul Republicii Moldova

Republica Moldova a intrat în alertă sanitară din cauza riscului ridicat de gripă aviară, în contextul unei situații tot mai îngrijorătoare în Europa. Autoritatea Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a introdus primele restricții pentru a preveni apariția focarelor pe teritoriul țării, după ce în Germania au fost confirmate peste 100 de focare la fermele avicole, iar aproximativ 1,5 milioane de păsări au fost sacrificate.

Migrația păsărilor sălbatice, principalul vector de transmitere, sporește riscul ca virusul să ajungă și în Republica Moldova, transmite stiri.md cu referire la tv8.md

Măsurile preventive vizează, într-o primă etapă, raioanele Edineț, Briceni, Ocnița și Dondușeni, unde autoritățile au instituit reguli stricte pentru crescătorii de păsări.

Aceștia sunt obligați să țină păsările de curte închise, fără contact cu exteriorul și, în special, fără expunere la păsările sălbatice — fie ele locale sau migratoare. Interacțiunea cu oamenii și cu animalele este, de asemenea, limitată, pentru a reduce riscul ca virusul să fie transmis prin intermediari.

ANSA interzice vânzarea păsărilor, a ouălor și a produselor avicole în piețe neautorizate sau pe trotuare. Comerțul este permis doar în spații autorizate, care pot asigura condiții de igienă și trasabilitate.

Autoritățile locale sunt obligate să monitorizeze strict respectarea regulilor, să verifice gospodăriile și să raporteze rapid orice suspiciune de boală.