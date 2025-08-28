Horoscopul zilei de 28 august 2025. Peștii sunt fericiți și împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta

Gemeni: 21 mai – 21 iunie

Horoscopul zilei de 28 august 2025 spune că ești înconjurată doar de cine merită cu adevărat atenția ta. Simție nevoia de un echilibru în relațiie tale cu cei din jur. Acceptă-l ca pe un dar. Alege să oferi timp și energie doar celor care aduc lumină. Vei observa cum liniștea interioară crește.

Rac: 22 iunie – 22 iulie

Înțelepciunea bunăstării te atinge astăzi. Fericirea nu stă în lucruri, ci în momente, în gesturi simple. Lasă grijile deoparte și hrănește-te cu clipa prezentă: un zâmbet, o privire, un gând cald. Te reconectezi la adevărata ta esență.

Leu: 23 iulie – 22 august

Îți dorești să pornesti ceva nou, să îți construiești viitorul cu ambiție și hotărâre. Astrele îți spun: lasă ideea să se întărească mai întâi în spiritul tău. Baze stabile, visuri curate, doar așa vor străluci. Planifică, dar nu alerga.

Fecioară: 23 august – 22 septembrie

Horoscopul zilei de 28 august 2025 spune că gândurile clare curg astăzi cu ușurință. Simți instinctiv ce trebuie făcut. Nu te lăsa pradă perfecționismului. Astăzi, un pas mai slab e mai bun decât nimic. Începe cu calm, înaintează cu dragoste pentru ceea ce faci.

Balanță: 23 septembrie – 23 octombrie

Azi simți nevoia de echilibru în relațiile personale. Poate fi o zi ideală pentru a repara o legătură care s-a răcit sau pentru a te reconecta cu cineva drag. Dacă simți că cineva îți consumă prea multă energie, este momentul să-ți impui limite sănătoase.

Scorpion: 24 octombrie – 21 noiembrie

Horoscopul zilei de 28 august 2025 spune că ai parte de o zi intensă emoțional. Poate ieși la suprafață un conflict mai vechi sau o nemulțumire nespusă. Încearcă să nu reacționezi impulsiv. Astrele îți oferă puterea să transformi energia negativă în ceva constructiv, dacă alegi să fii sinceră și calmă.

Săgetător: 22 noiembrie – 21 decembrie

Horoscopul zilei de 28 august 2025 spune că ești plină de idei și inspirație. Ziua de azi este ideală pentru a începe ceva creativ sau pentru a-ți schimba perspectiva asupra unei situații stagnante. Ai grijă totuși să nu promiți mai mult decât poți duce.

Capricorn: 22 decembrie – 19 ianuarie

Te concentrezi pe muncă și responsabilități, dar ai nevoie și de o pauză. Nu ignora semnalele corpului tău. Astrele îți sugerează să îți organizezi ziua astfel încât să-ți acorzi și timp pentru tine. O plimbare, o carte bună sau o conversație sinceră cu o prietenă te pot ajuta să te reechilibrezi.

Vărsător: 20 ianuarie – 18 februarie

Ziua aduce idei noi și oportunități de dezvoltare personală. Poți descoperi ceva nou despre tine sau despre o persoană apropiată. Fii deschisă către schimbare și nu te teme să ieși din rutină. E momentul perfect pentru a-ți asculta intuiția și a face alegeri curajoase.

Pești: 19 februarie – 20 martie

Ești într-o perioadă de liniște și mulțumire. De altfel, ești o zodie de apă care se realxează ușor. Te simți în armonie cu tine însăți și cu cei din jur. Profită de această energie pozitivă pentru a consolida relații sau pentru a lucra la un proiect de suflet. Astrele îți oferă inspirație și protecție.

SURSA: catine.ro