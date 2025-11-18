Horoscopul zilei de 18 noiembrie 2025. Scorpionii își schimbă cursul vieții. Află ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut

Există un spațiu pentru reflecție pe care nu ar trebui să-l evite. Cei mai mulți dintre nativi își amintesc planurile pe care le-au setat pentru perioada următoare. Gândurile și acțiunile lor se îndreaptă în locuri surprinzătoare. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia n în care te-ai născut.

Berbec: 21 martie – 19 aprilie

Idealismul te împinge către o nouă dimensiune a vieții personale. Este momentul să-ți scrii cartea vieții. Dacă vrei să gândești mai clar ca până acum, ar fi bine să-ți iei o perioadă de odihnă și să te îndepărtezi de cei care te perturbă. E totuși important să ai alături de tine pe cineva care să-ți fie confident și să-ți ofere sfaturi prietenoase.

Taur: 20 aprilie – 20 mai

Ești tentată să îți asumi riscuri pe care nu le-ai mai încercat până acum. O nouă perioadă norocoasă te așteaptă. Felul în care trăiești te face să te gândești de două ori înainte de a face o alegere. Emoțiile pe care le afișezi sunt foarte intense astăzi.

Gemeni: 21 mai – 21 iunie

Optimismul tău este la cote maxime astăzi. Nu ezita să îl oferi și celor din jur. Tinzi să te miști mult mai ușor datorită reflexelor pe care le ai.Ai grijă să nu te rănești, totuși. Ai șansa să simți ajutorul astrelor așa cum nu ai mai făcut-o până acum.

Rac: 22 iunie – 22 iulie

Fiecare situație pe care o vei experimenta până în prezent va fi una plăcută. Bucură-te de viață fără să-ți creezi probleme acolo unde nu există.. Din instinct o să revii la oamenii calmi care îți oferă un plus de încredere. La orizont se află noi persoane.

Leu: 23 iulie – 22 august

Nu te baza pe opinii superficiale. Acestea ajung la urechile tale astăzi doar dacă permiți asta. Puterea morală de care dai dovadă este chiar curajul care te caracterizează. E posibil să omiți anumite detalii în viața personală, ceea ce te face să fii puțin anxioasă în fața anumitor persoane.

Fecioară: 23 august – 22 septembrie

Această zi este dinamică din mai multe puncte de vedere. Ai parte de mai multe întâlniri care îți vor oferi ferestre diferite asupra vieții. E nevoie să ai o balanță asupra vieții personale și a cele profesionale. Inspirația te ajută să răspunzi într-un mod radical.

Balanță: 23 septembrie – 23 octombrie

Energia de care dai dovadă astăzi te va ajuta să muți munții din loc. Încearcă să nu ridici prea sus așteptările pe care le ai de la cei din jur, spune Astrology.com. Liniștea mentală te face să te bucuri de fiecare lucru mărunt.

Scorpion: 24 octombrie – 21 noiembrie

Pe agenda de astăzi se află situații pe care trebuie să le rezolvi urgent. Ai parte de energie în reprize, în funcție de felul în care ți-o dozezi. Gândești prea mult în anumite cazuri, așa că ai nevoie de relaxare. Viața personală se află în prim-plan, încearcă să ai grijă de ea. Ești ghidată de către astre în mai multe direcții.

Săgetător: 22 noiembrie – 21 decembrie

Ai grijă să nu îi lași pe cei dragi să se plângă prea mult și să eviți oportunitățile de dialog clar. Astăzi, astrele sunt alături de tine și fac ca totul să-ți fie mai ușor. Ești înțeleasă fără să fii judecată. Ești mai determinată ca de obicei, ceea ce îți permite să câștigi eficiență în cazul problemelor mai dificile pe care le ai de dus până la capăt.

Capricorn: 22 decembrie – 19 ianuarie

Este imposibil să aștepți astăzi. Fiind foarte nerăbdătoare, vrei ca lucrurile să se întâmple instant. Eliberează-te de gândurile care îți fac rău și încearcă să evadezi în natură. Viața sedentară nu îți face un bine în această zi. Ești pregătită să te bucuri de plăcerile vieții.

Vărsător: 20 ianuarie – 18 februarie

Tot ceea ce se află în jurul tău te face să-ți perzi cunoștința și să amețești. Fă-ți puțin timp pentru a te calma și de a te bucura de lucrurile mărunte. Activitățile pe care le practici duc lipsă de o balanță clară. Ori te bucuri de liniște, ori te vei pierde în situații care nu îți aduc bucurie.

Pești: 19 februarie – 20 martie

Doar cu pragmatism reușești să duci la bun sfârșit anumite proiecte. Nimeni nu te va putea distrage. Așteaptă să vorbești cu oameni din diverse domenii și să te bucuri de schimbare pe termen lung, dar care începe chiar astăzi. Interacțiunile cu cei dragi sunt marcate de armonie.

