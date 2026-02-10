Horoscopul zilei de 10 februarie 2026. Vărsătorii își găsesc liniștea. Află ce se întâmplă cu zodia ta

Venus intră în Pești, ceea ce aduce un semnal colectiv către iubire necondiționată și sensibilitate. Pești că Pești este un semn care nu impune limite ferme, acest tranzit ajunge să dărâme pereții emoționali construiți până în prezent. Spre deosebire de ceea ce s-a întâmplat până acum, Venus în Pești îi încurajează pe nativi să își asculte inima. Acest tranzit acționează ca o muză pentru toți nativii. Este o zi ideală pentru a începe proiecte noi, pentru a explora practici spirituale sau pur și simplu pentru a fi înconjurați de frumusețe. Totuși, zodiile ar trebuie să fie atente la ceea ce se întâmplă în jurul lor. Chiar dacă energia zilei de azi aduce energie bună, nu se poate risca la nesfârșit.

Berbec: 21 martie – 19 aprilie

Pe măsură ce Venus se mută în cea de-a 12-a casă a ta, emoțiile sunt lăsate la vedere. Vezi putea să faci tot ceea ce ți-ai propus, chiar dacă îți dorești să construiești totul în tăcere și singurătate. Fii mai atentă la visele pe care le ai. Acestea îți pot indica lucrurile care îți lipsesc cu adevărat din viața de zi cu zi. Nu lăsa nimic la voia întâmplării.

Taur: 20 aprilie – 20 mai

Venus, planeta ta conducătoare, este extrem de energică în zodia Pești. Este un moment excelent pentru conversații și conexiuni sociale. Colaborările și prieteniile sunt pe primul loc pentru tine în acest moment. Dacă vrei să-ți faci planuri pe termen lung, acum este ziua perfectă.

Gemeni: 21 mai – 21 iunie

Ai un potențial care nu trebuie lăsat să se irosească. Ți se trezește interesul pentru viitoare călătorii, atât în țară cât și în străinătate. Folosește-ți toate calitățile pentru a impresiona la locul de muncă, acum e momentul ideal. Dacă vrei să fii ascultată cât mai bine, cei din familie sunt oamenii potriviți pentru asta.

Rac: 22 iunie – 22 iulie

Perspectivele se pot extinde, ți se trezește interesul pentru practici spirituale sau pentru viitoare călătorii. Nu lăsa totul pe ultima sută de metri, asta dacă nu vrei să ai probleme la locul de muncă. Ești îndeajuns de clară în dorințele tale, așa că nu trebuie să mai insiști atunci când nu e cazul.

Leu: 23 iulie – 22 august

Relațiile și resursele pe care le împarți cu cei din jur devin o prioritate. Pot apărea mici certuri pe parcurs, însă e important să rămâi calmă atunci când poți. Astrele îți sugerează să nu cheltui mai mult decât îți poți permite. Concentrează-ți atenția pe apropiere emoțională.

Fecioară: 23 august – 22 septembrie

Relațiile sunt pe primul loc pentru tine în acest moment. Comunicarea pe care o practici acum este diferită. Ești plină de compasiune față de cei din jur. Luna se află în semnul tău, ceea ce înseamnă că vei fi mult mai emoțională ca de obicei. E important să pui odihna pe primul loc.

Balanță: 23 septembrie – 23 octombrie

Este un moment potrivit pentru jocurile de rol. Te susține planeta Venus, ceea ce înseamnă că te vei mișca în poziții pe care nu le-ai mai încercat până acum. Te simți foarte bine, iar astrele sunt alături de tine la fiecare pas, arată Yourtango.com. Dacă îți dorești, poți să practici un sport să vezi ce îți place cu adevărat.

Scorpion: 24 octombrie – 21 noiembrie

Ești extrem de creativă, romantică și dornică să te bucuri de toate plăcerile vieții. E important să vezi cum arată viața ta în mod privat, înainte de a o expune în fața celor din jur. Odată ce ai o conversație sinceră cu un prieten, vei vedea că legăturile pe care le-ai creat pot ajunge să reziste toată viața.

Săgetător: 22 noiembrie – 21 decembrie

Oamenii vor observa energia pe care o ai. Îți dorești să-ți ajuți prietenii atunci când au nevoie, așa cum doar tu știi. Singuranța în familie și stabilitatea necesită și prudență. Te simți dornică să redecorezi și să te bucuri de ceea ce ai construit până acum.

Capricorn: 22 decembrie – 19 ianuarie

Stilul de comunicare pe care îl practici este mult mai empatic. De asemenea, se îndreaptă către visare. Micile conversații pe care le ai alături de prieteni sau în familie te ajută să vezi cât de mult te-ai schimbat, spune Astrology.com. Un anumit sfat contează foarte mult pentru tine în acest moment.

Vărsător: 20 ianuarie – 18 februarie

Experimentezi norocul pe care nu l-ai mai întâlnit de multă vreme. Dacă apar dificultăți pe plan profesional, știi cum să le rezolvi mai repede decât oricine altcineva. Concentrează-ți atenția pe felul în care te simți alături de oamenii cu care petreci cel mai mult timp din viața ta. De asemenea, ai grijă ce îți dorești că poate deveni realitate mai repede decât te aștepți.

Pești: 19 februarie – 20 martie

Cu Venus care intră în semnul tău, ai un șarm ce nu poate fi comparat cu nimic altceva. Te afli într-o perioadă în care strălucești fără să ai nevoie de prea multe artificii adiționale. Dacă îți dorești să construiești un vis sau să-l începi, acum este ziua ideală pentru asta. La locul de muncă ești printre cei mai buni.

SURSA: stiripesurse.ro