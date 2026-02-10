Tot ce a mai rămas dintr-un sat – doar 23 de oameni…

Tot mai mici și mai pustii, unele sate din Republica Moldova pur și simplu dispar de la un an la altul. Datele statistice sunt îngrijorătoare, jumătate din primării nici nu ajung la o mie de locuitori. În satul Sergheuca din raionul Drochia, de exemplu, sunt 23 de oameni, deși, potrivit Recensământului din 2024, populația se apropia de 80. Așa cum aici nu există un magazin sau o farmacie, bătrânii trebuie să meargă în localitatea vecină, dacă au nevoie de ajutor medical, transmite moldova1.md.

Leonid Costiuc a trăit toată viața la Sergheuca, unde și-a întemeiat o familie. Fiica lui s-a mutat în municipiul Iași din România, acolo unde a găsit mai multe oportunități. Tatăl ei privește cu tristețe la casele din mahala, toate rămase pustii. Își așteaptă mereu copiii în vizită, care de fiecare dată îi aduc produse alimentare, medicamente ș alte bunuri de primă necesitate. Leonid Costiuc are și probleme de vedere.

„Nu avem nimic, nici poștă, nici magazin. Cine e sănătos se mai duce la Drochia, la piață, la magazine. Te rogi la unul, la altul. Bogdaproste, deocamdată”, a spus Leonid Costiuc.

Lilia Cojocaru este profesoară și merge la muncă în satul vecin. Își amintește de anii în care și Sergheuca era un sat viu și din curți se auzea gălăgie. Acum, în localitate au mai rămas doar doi copii.

„Care a plecat peste hotare – au plecat de nevoie, pentru că nu sunt locuri de muncă permanente. Mulți au decedat, bătrânii, iar tinerii au plecat la oraș să se angajeze la muncă sau la studii. Cu timpul, am rămas, iată…”, a menționat Lilia Cojocaru.

În timp ce majoritatea locuitorilor și-au căutat viitorul în alte părți, Cristina Răcilă și-a construit o gospodărie în Sergheuca: „Aici nu avem vecini, suntem doar noi”.

Familia Răcilă crește struți, oi, vaci și găini.

„Un pic e dificil, dar pentru că ne sunt dragi animalele, ne descurcăm bine”, a spus Cristina Răcilă.

Cristina s-a născut în Țarigrad, un sat din raionul Drochia cu peste patru mii de locuitori. A primit moștenire o casă în Sergheuca și așa a decis să schimbe zgomotul unei localități mari pe liniștea de aici.

„Noi suntem din Țarigrad, dar am decis să venim aici. Încetișor, am început să construim. Ne-a plăcut că e un sat foarte liniștit. Satul e micuț. Problema este că nu avem nimic pentru copii și trebuie să ne ducem în oraș pentru activitățile extrașcolare”, a declarat Cristina Răcilă, pentru Moldova 1.

Republica Moldova se confruntă cu una dintre cele mai rapide rate de depopulare din Europa, pierzând peste 30% din populație în ultimii 33 de ani din cauza emigrării masive și a sporului natural negativ.

Anul trecut, aproape o sută de comunități existau doar pe hârtie: sate în care locuitorii putea fi numărați pe degete.