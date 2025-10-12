Horoscop săptămânal: 13-19 octombrie 2025

Berbec

Niciodată nu ai refuzat să vorbești despre emoțiile care te încearcă în anumite contexte. Indiferent de consecințele acestei deschideri, ai rămas la fel de „volatilă” din acest punct de vedere. Se pare că în această perioadă tulbure pentru tine la nivel profesional, la nivel energetic Venus îți controlează întreaga viață.

Emanciparea pe care simți nevoia să o trăiești la nivel profesional nu este de bun augur în această perioadă. Egoismul cu care acționează anumite persoane încă reușește să te surprindă, dar reușești să te ții departe de orice surescitare emoțională. Te simți dornică de a te face remarcată de acele persoane care par că îți hrănesc orgoliul.

Fără să îți dorești în mod clar acest lucru, te vei surprinde vorbind destul de des despre propriile sentimente. Ai nevoie ca cei din jur să își dea seama cât de intense sunt bătăliile pe care le duci cu propriul sine. Dar te-ai gândit de ce este atât de importantă pentru tine această recunoaștere? Ce sens îți aduce?

Dacă îți dorești să ai parte de un altfel de start în ceea ce privește cariera, este important ca de data asta să îți creionezi cu atenție obiectivele. Lucrurile făcute pe ultima sută de metri nu te ajută să performezi. Inițiativele de a petrece mai mult timp cu prietenii par să nu fie apreciate. Renunți la propria bunăstare pentru a celor din jur și te tot întrebi de ce faci asta.

Ai multe proiecte în derulare care te fac să ieși din zona de confort. Lucrurile pot fi de multe ori interpretate greșit și asta se întâmplă mai ales în momentul în care te bazezi pe prejudecăți. Atunci când ai nevoie de recunoaștere profesională, este important să alegi persoanele potrivite care pot face asta cu deschidere și autenticitate.

Diada Marte-Pluto te va forța să iei decizii radicale în plan personal deoarece în acest mod vei reuși să îți regăsești echilibrul interior. Restructurarea echipei de la birou te ajută să faci altfel lucrurile. Dai curs creativității și de aici vor ieși multe lucruri frumoase. Maniera în care cei dragi te vor susține pe acest drum este de fapt sursa motivației tale.

În această săptămână îți îndrepți atenția către viața de familie. Simți că agitația de la birou te-a îndepărtat mult de cei dragi. De asemenea, ai nevoie de timp cu tine. Chiar dacă se ivesc oportunități de dezvoltare personală, ești conștientă de prioritățile tale din acest moment. Această asumare denotă o maturizare de care nu erai conștientă.

A spune ceea ce simți a devenit pentru tine un risc imens, mai ales în raport cu anumite persoane. Poate de fapt este nevoie să ai mai multă grijă la modul în care alegi să transmiți ceea ce te interesează. Agresivitatea cu care vorbești, uneori, rănește și poate duce la conflicte profunde, mai ales în situații în care nu este cazul de așa ceva.

Deși sunt multe contexte în care ai nevoie de confirmare socială, rămâi o fire independentă și individualistă. Aceste caracteristici ale personalității tale fac destul de dificilă colaborarea cu cei din jur. Ideea de a aduce în prim plan anumite compromisuri nu este reconfortantă pentru tine. Este nevoie de mai multă cunoaștere de sine pentru a descoperi ce te blochează în acest sens.

Intuiția a ajuns să fie în defavoarea ta. De fiecare dată când te lași condusă de ceea ce presupui a fi adevărat, te transpui în ipostaze stânjenitoare și regretabile. Intriga de la birou este cea care te menține conectată la dinamica de acolo, chiar dacă de multe ori nu te simți împlinită cu ceea ce faci.

Astrele te ghidează la nivel energetic pe parcursul întregii săptămâni. Atunci când organismul îți va atrage atenția asupra stării emoționale, este important să îl asculți. Pentru a face bine celor din jur, este important să fii și tu bine cu tine. Unele relații din viața ta se vor eroda cu fiecare alegere greșită pe care o vei face.