Atenție la bancomate: Cum îți dai seama dacă tastatura este falsă sau ATM-ul modificat?

Folosind bancomatul pentru a scoate bani, mulți dintre noi nu ne gândim că acesta poate fi compromis. Totuși, infractorii pot instala în spatele unui ATM dispozitive false, de la tastaturi posticuite la camere ascunse, pentru a fura datele cardului tău. Dar cum îți dai seama dacă ceva nu e în regulă?

Primul semn pe care îl poți observa este modificarea estetică: tastatura pare mai groasă, îngroșată, decupaje neregulate sau unghiuri ciudate. De asemenea, margini care nu se potrivesc perfect sau spații libere sub tastatură pot ascunde componente străine.

Alt indiciu important: dacă tastele sunt mai rigide sau lipite prea strâns, sau nu revin la locul lor ușor. Uneori, o tastatură falsă este un dispozitiv simplu montat deasupra celei originale, cu scopul de a copia codul PIN introdus.

O altă metodă folosită de infractori este montarea de camere miniaturale, ascunse lângă zonă de introducere a cardului sau deasupra tastaturii, care filmează PIN-ul introdus.

Cum verifici un bancomat înainte de utilizare?

Când te apropii de ATM, uită-te la tastatură și la zona din jur. Dacă observi margini închise neuniform, lipire slabă sau semne de modificare, mai bine nu folosești acel bancomat.

Apasă ușor tastele, dacă sunt instabile, duble sau nu reacționează normal, retrage-te. De asemenea, acoperă cu mâna caseta de tastatură în timp ce introduci PIN-ul, pentru a preveni înregistrarea de camere ascunse.

Caută indicii: unghiuri nepotrivite, spații între componente sau aparența de „supliment” pe tastatură sau pe panoul ATM.

Autoritățile bancare avertizează că astfel de atacuri devin tot mai sofisticate. Este important ca utilizatorii să fie vigilenți și să verifice mecanic ATM-ul înainte de a-l folosi.

Băncile sunt și ele obligate să inspecteze terminalele și să verifice dacă au fost modificate. În cazul în care cliente detectează nereguli, trebuie să anunțe imediat banca și poliția, pentru protejarea datelor și prevenirea fraudelor.

Dacă tastatura și alte componente de la bancomat sunt false, infractorii pot copia datele cardului tău (numărul și codul PIN) și le pot folosi mai târziu pentru retrageri neautorizate.