Harta Corupției în 2025: sesizări care au declanșat anchete, reacții și schimbări

Autor: Olga VÎRLAN, anticoruptie.md

Harta Corupției, de pe portalul www.anticoruptie.md, singurul instrument interactiv de acest gen în Republica Moldova, prin care cetățenii pot semnala fapte de corupție abuzuri ale administrației publice, dar și încălcări ale drepturilor omului a adunat, în anul 2025, circa 50 de sesizări de la cetățeni. Multe dintre acestea nu au rămas simple puncte pe hartă, ci au semnalat situații ce vizează inacțiunea autorităților, achizițiile publice trucate, încălcările la nivelul puterii locale, nerespectarea drepturilor consumatorilor, precum și problemele din educație și sănătate. O parte dintre sesizări au stat la baza unor investigații jurnalistice ample, cu impact și mii de vizualizări, iar altele au fost clarificate sau deblocate datorită implicării reporterilor anticoruptie.md, care, prin solicitări oficiale și dialog cu autoritățile, au contribuit ca demersurile instituționale să avanseze, iar echitatea să fie restabilită.

Presiuni la vamă, semnalate pe Harta Corupției, urmate de arestări

Două femei de afaceri care importau jucării din China au semnalat pe Harta Corupției posibile practici de corupție la Vama industrială Chișinău. Ele reclamau reținerea mărfii timp de patru zile, majorarea nejustificată a valorii lotului și o atitudine disprețuitoare din partea vameșilor, care ar fi creat condiții menite să le determine să ofere mită, deși toate actele erau în regulă, iar taxele și TVA-ul achitate integral.

Sesizarea a stat la baza unei documentări jurnalistice, iar după intervenția reporterilor anticoruptie.md, conducerea Serviciului Vamal a reacționat și a intervenit în soluționarea situației. Șeful de atunci al Vamei Chișinău a declarat pentru Anticoruptie.md că nu ar fi existat tentative de corupție și că neconcordanțele țineau de documente.

La câteva luni distanță, însă, cazul a căpătat o cu totul altă dimensiune. Iurie Gorea, fost șef al Biroului Vamal Centru, a fost reținut într-un dosar de corupere pasivă, alături de un broker vamal și alte persoane. Anchetatorii au documentat o schemă de colectare a mitei pentru facilitarea importului de mărfuri, fiind ridicate sume de peste 40 de mii de dolari și aproximativ 1,1 milioane de lei. Ulterior, au fost reținuți și alți funcționari vamali.

Sursa foto: nordinfo.md

Soți blocați în Gaza, aduși acasă după intervenția redacției

În luna iulie, mai multe femei din Republica Moldova au semnalat pe Harta Corupției a portalului anticoruptie.md că soții lor palestinieni, majoritatea medici, sunt blocați de aproape doi ani în Fâșia Gaza, într-un context de război și criză umanitară gravă. Ele acuzau lipsa de reacție a autorităților moldovene și faptul că demersurile lor se blocau între instituții, deși existau precedente de evacuări similare.

Sesizarea a stat la baza a două materiale jurnalistice realizate de anticoruptie.md. În cadrul documentării, reporterii portalului au discutat cu femeile afectate, au solicitat reacții oficiale de la Ministerul Afacerilor Externe și au purtat o convorbire telefonică cu consilierul diplomatic al Ambasadei Republicii Moldova în Israel, Gheorghe Cucoș, poziție reflectată în materialul jurnalistic.

Publicarea cazului și insistența redacției asupra dimensiunii umanitare a situației au readus subiectul în atenția autorităților. La câteva luni după sesizare și după apariția materialelor jurnalistice, patru dintre bărbații blocați în Gaza au fost evacuați și s-au reunit cu familiile lor în Republica Moldova. Autoritățile au confirmat ulterior complexitatea operațiunii, iar pentru familii, rezultatul a însemnat salvarea unor vieți și reunirea copiilor cu tații lor, după aproape doi ani de separare și pericol permanent.

Sursa foto: MAE

Bullying ignorat ani la rând, scos la lumină printr-o investigație amplă

O sesizare publicată pe Harta Corupției, în care un tată din orașul Vulcănești relata că fiul său se teme să meargă la școală din cauza bullying-ului constant și a inacțiunii autorităților, a stat la baza unei investigații jurnalistice realizate de anticoruptie.md. Părintele descria un calvar care dura de ani de zile, marcat de agresiuni fizice și psihologice, minimalizate sistematic de cadrele didactice și de conducerea instituției.

Investigația a arătat că situația copilului era cunoscută administrației școlii, Direcției de Învățământ și altor autorități, însă intervențiile au lipsit sau au fost formale. Reporterii anticoruptie.md au documentat cazul pe parcursul mai multor ani, analizând plângeri, decizii ale instanțelor, poziții oficiale contradictorii și înregistrări audio care confirmau gravitatea hărțuirii, în pofida negării publice a fenomenului.

Cazul a scos la iveală nu doar eșecul unei instituții de a proteja un copil vulnerabil, ci și un tipar mai larg de tolerare a bullying-ului în sistemul educațional, în care părinții care cer dreptate ajung stigmatizați. Ulterior publicării investigației, tatăl copilului a informat redacția că situația s-a ameliorat vizibil: comportamentul colegilor și atitudinea profesorilor s-au schimbat, iar copilul merge la școală fără teama constantă care i-a marcat anii anteriori, chiar dacă relația părinților cu administrația rămâne tensionată.

Sursa foto: Iurii Șlapac, Facebook

După intervenția Anticoruptie.md, un tânăr a fost recunoscut cetățean al Republicii Moldova

Un tânăr născut în Republica Moldova, dar blocat de birocrație în propria țară, a reușit să-și obțină actele de identitate după ce a sesizat cazul pe Harta Corupției, platforma de semnalare a abuzurilor și disfuncționalităților administrative gestionată de portalul Anticoruptie.md. Deși avea un certificat de naștere moldovenesc și îndeplinea condițiile legale pentru recunoașterea cetățeniei, procedura a fost tergiversată, iar dosarul său a fost declarat „anulat” fără emiterea unei notificări oficiale sau oferirea unui termen clar pentru remedierea neconcordanțelor invocate.

Inițial, funcționarii i-au comunicat categoric că procedura trebuie reluată de la zero, ceea ce ar fi însemnat încă luni de așteptare, lipsă de statut juridic și imposibilitatea de a munci sau de a-și continua studiile. După publicarea sesizării și intervenția reporterilor Anticoruptie.md – prin solicitări formale adresate Agenției Servicii Publice, clarificări juridice și discuții directe cu reprezentanții instituției – cazul a fost reevaluat. În urma acestor demersuri, procedura a fost finalizată, iar tânărul a fost recunoscut oficial cetățean al Republicii Moldova, obținând buletinul de identitate și pașaportul.

Sursa foto: CIJM

Tentative de cumpărare a voturilor diasporei, documentate prin două investigații sub acoperire

Tematica electorală a ocupat un loc important pe Harta Corupției în 2025, mai multe sesizări semnalând incidente grave produse în context de campanie. O sesizare transmisă pe Harta Corupției de un cetățean moldovean din diasporă, care reclama că a fost contactat cu o ofertă de a deveni „observator” al alegerilor în schimbul unui salariu generos, a stat la baza a două investigații jurnalistice ample realizate de anticoruptie.md. Autorul sesizării avertiza că diaspora este vizată intenționat pentru a fi atrasă în scheme menite să influențeze procesul electoral și declara că deține dovezi privind tentativele de racolare.

În urma acestui semnal, reporterii anticoruptie.md au documentat modul în care persoane și structuri afiliate lui Ilan Șor încearcă să recruteze cetățeni din străinătate sub pretextul implicării civice. Investigațiile au scos la iveală mecanismele prin care „observatorii” erau selectați, instruiți și coordonați, precum și modul în care erau folosiți pentru a controla sau influența votul în secțiile din diasporă.

Una dintre anchete a fost realizată inclusiv prin participare directă, sub acoperire, a reporterilor, care au devenit martori ai procesului de recrutare și ai „caruselului” electoral organizat peste hotare. Materialele au arătat amploarea tentativei de manipulare a votului diasporei și vulnerabilitățile mecanismelor de monitorizare electorală din afara țării.

Sesizarea care a trecut testul instanței: ce a decis Curtea de Apel în cazul „Plîngău”

Sesizarea expediată pe Harta Corupției la 9 septembrie 2025, însoțită de o înregistrare audio atribuită liderului Platformei Demnitate și Adevăr, Dinu Plîngău, a depășit rapid nivelul unei simple semnalări venite din partea unui cetățean. Conținutul acesteia, care făcea referire la strategii electorale, negocieri politice post-scrutin și posibile repoziționări în Parlament după alegerile din 28 septembrie, a generat un val de reacții publice și a ajuns în atenția autorităților electorale și a instanțelor de judecată.

După publicarea sesizării, fostul judecător Alexei Paniș, în calitate de reprezentant al Blocului Electoral Alternativa, a depus o acțiune la Curtea de Apel Chișinău, contestând deciziile autorităților electorale și invocând existența unui presupus „bloc electoral camuflat” între Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și Platforma Demnitate și Adevăr (DA).

Acțiunea în instanță a venit după ce Comisia Electorală Centrală a respins contestația depusă de Alternativa, prin care se solicita refuzul înregistrării unor concurenți electorali. Potrivit contestatarilor, înregistrarea audio publicată de Anticoruptie.md ar demonstra implicarea directă a lui Dinu Plîngău în strategiile electorale ale Platformei DA, în pofida demisiei sale oficiale din partid și a candidaturii ulterioare pe listele PAS.

Colaj CIJM

În materialul documentat de portalul Anticoruptie.md se arată că Alternativa a susținut în fața instanței că ar fi întrunite condițiile prevăzute de Codul electoral privind existența unui bloc electoral camuflat, argumentând că declarațiile din înregistrare ar indica o coordonare politică post-electorală și o strategie comună între cele două formațiuni. De cealaltă parte, PAS a respins acuzațiile, calificându-le drept lipsite de fundament juridic și factual, și a subliniat că autenticitatea înregistrării nu a fost confirmată, iar afirmațiile nu au fost urmate de acțiuni electorale concrete și verificabile.

După examinarea pozițiilor părților, Curtea de Apel Chișinău a respins acțiunea Blocului Electoral Alternativa, menținând concluziile Comisiei Electorale Centrale. Instanța a reținut că materialele prezentate nu demonstrează desfășurarea unor activități electorale comune, utilizarea de resurse partajate sau transmiterea unor mesaje coordonate care să creeze aparența unui bloc electoral camuflat. Hotărârea poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție, în termenul prevăzut de lege.

Agresiune reclamată în campanie, raportată pe Harta Corupției

Unul dintre cele mai tensionate cazuri a fost raportat în luna august și vizează un presupus episod de agresiune între doi actori politici locali, în plină perioadă electorală. Este vorba despre sesizarea depusă de Rodion Buruiană, consilier local PSDE și candidat la alegerile parlamentare, care a reclamat că ar fi fost atacat în satul Boghiceni, raionul Hâncești, de un consilier PAS. Potrivit sesizării, incidentul s-ar fi produs după ce automobilul său a fost oprit în trafic, iar agresiunea ar fi fost însoțită de amenințări legate direct de activitatea sa electorală. Cazul a fost semnalat public pe Harta Corupției, unde cetățenii pot raporta abuzuri și încălcări produse în viața publică.

Captura video

Portalul Anticoruptie.md a documentat ulterior situația, încercând să clarifice circumstanțele incidentului și reacția autorităților. Materialul jurnalistic a arătat că, deși faptele au fost raportate imediat după producere, ancheta poliției a avansat lent, iar situația a căpătat o turnură paradoxală: victima a ajuns să fie audiată în urma unei plângeri de defăimare depuse de presupusul agresor. În tot acest timp, ancheta propriu-zisă privind agresiunea rămânea în faza de documentare.

De cealaltă parte, consilierul PAS vizat a respins acuzațiile, calificând incidentul drept o simplă discuție și sugerând că sesizarea ar face parte dintr-o strategie electorală. Autoritățile de aplicare a legii au confirmat că dosarul este în lucru, fără a oferi detalii despre termene sau măsuri concrete.

Pește de braconaj, vândut în piețe

Tematica ecologică și-a găsit, de asemenea, loc pe Harta Corupției. Una dintre sesizările cu impact a vizat comercializarea peștelui de braconaj, prins ilegal în râurile Nistru și Prut, direct pe tarabele din piețele din Chișinău, în plină perioadă de prohibiție. Cazul a fost semnalat de ecologistul Ilie Trombițchi, care a alertat autoritățile și a cerut nu doar sancționarea comerțului ilegal, ci și recuperarea prejudiciilor aduse resurselor piscicole, estimate la circa 150 de mii de lei.

Sursa: Ilia Trombițchii, Facebook

Sesizarea publicată pe Harta Corupției a stat la baza unui material jurnalistic amplu, care a scos la iveală amploarea fenomenului, reacția ANSA și a Inspectoratului pentru Protecția Mediului, dar și multiple cazuri de braconaj documentate de Poliția de Frontieră. Cazul a readus în atenția publică vulnerabilitățile din controlul piețelor și importanța implicării civice în protejarea mediului.

Harta Corupției rămâne un instrument deschis pentru toți cetățenii care refuză să fie indiferenți. Fiecare sesizare contează și poate deveni punctul de pornire al unei investigații, al unei reacții instituționale sau al unei schimbări reale. Dacă sunteți martorii unor abuzuri, acte de corupție sau încălcări ale drepturilor, semnalați-le pe Harta Corupției a portalului Anticoruptie.md.