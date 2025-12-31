Dragoste născută la o ședință foto în Soroca: povestea Ilincăi și a lui Nicolae

Ilinca și Nicolae sunt doi tineri care și-au unit destinele la Soroca. Ea originară din satul Grinăuți-Moldova, raionul Ocnița, el a venit din localitatea Cobani, raionul Glodeni, iar la Soroca au ajuns fiind elevi ai Colegiului de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca. Cu toate că învățau la aceeași instituție, dragostea lor a început după o provocare în care la o ședință foto trebuiau să joace rolul unui cuplu.

Acum vreo trei ani și ceva, profesoara Vera Selvestr a considerat că cei doi elevi s-ar potrivi, iar fotograful Vadim Șterbate a avut grijă ca ei să se simtă firesc, de parcă ar fi doi îndrăgostiți.

„Ziua ședinței foto a fost una specială, își amintește Ilinca Scrijan, însă atunci pe moment mă întrebam „Ce caut eu aici?” pentru că nu mă așteptasem la astfel de momente apropiate și priviri lungi ochi în ochi. Mai apoi privind fotografiile și văzând cât de bine ne privim împreună, parcă începuseră să mi se schimbe părerea. Nu m-am gândit niciodată că el va deveni partenerul meu de viață. De la bun început nu prea îmi dădeam seama că el e alesul pentru tot restul vieții. S-a început ca o glumă, o încercare, însă trecând zile, am început să-l iubesc fără să-mi dau seama de asta”.

„Niciodată nu m-aș fi gândit că de la o simplă ședință foto se va ajunge la o iubire adevărată, dar eu cred că asta nu a fost întâmplător, dar bunul Dumnezeu a vrut așa să fie, crede Nicolae Saulea. Prima dată pe Ilinca am zărit-o în cămin și mi-am spus în gând că ea va fi a mea, eu trebue să fac cumva să o cuceresc, să o anin cu ceva. Privind în ochii ei la ședința foto, am simțit o liniște pe care nu o mai trăisem până atunci. Atunci am știut că ea este aleasa vieții mele.”

Ambii tineri sunt dansatori, iar pasiunea lor comună i-a făcut să se apropie și mai mult. „Dansul este pasiunea noastră comună, prin dans ne‐am cunoscut, prin dans am trăit multe sentimente, prin dans trăim în prezent și următorul moment de dans important va fi primul dans al mirilor. Dansul vieții nostre în doi va fi unul enigmatic, special așa cum suntem și noi!” afirmă Ilinca.

Chiar dacă au plecat deja la Chișinău, Soroca pentru ei, și în special Colegiul de Arte „Nicolae Botgros”, rămâne locul amintirilor, nostalgiei și dorului.

„Când am venit din sat la Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca, totul era nou pentru mine. A fost prima experiență departe de casă, cu primele amintiri create aici, cu oameni noi, prieteni și viața la cămin. Căminul nu a fost doar un loc unde locuiam, ci un spațiu unde am învățat să fiu independent, să mă descurc singur și să trăiesc alături de alți tineri diferiți de mine. Aici am crescut nu doar ca dansator, ci și ca om, învățând ce înseamnă responsabilitatea, respectul și prietenia. Pentru noi, Soroca este locul unde povestea noastră a prins rădăcini și punctul de plecare al drumului pe care îl parcurgem împreună” zice Nicolae.

În preajma sărbătorilor de iarnă din acest an, chiar de ziua sfântului Nicolae, tânărul și-a cerut iubita în căsătorie. A urmat un DA ferm, emoții și momente frumoase surprinse de același fotograf, doar că de această dată ei nu au mimat dragostea, ci chiar o trăiau.

„A fost ceva foarte frumos, moment emoționant, un gest așteptat de mult timp. În acea clipă am simțit o ușurare, un gest ce a arătat cât de mult mă iubește pentru că s-a străduit pe bune să-mi facă o seară specială! Mulți spun că un inel nu contează, nu schimbă nimic în viață. Da, poate că în viața de zi cu zi nu a schimbat nimic, suntem aceiași, însă sentimentul de a avea inel pe deget mi-a adus siguranță, liniște, un umăr pe care să pun capul când îmi e greu” povestește Ilinca.

„Am cerut-o în căsătorie în ajunul sărbătorilor de iarnă pentru că este timpul în care dragostea se simte mai intens. Ziua de Sfântul Nicolae, care îmi poartă numele, simbolizează pentru mine darul cel mai de preț: promisiunea unui viitor împreună” mărturisește tânărul.

În prezent ambii învață la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Nicolae lucrează în Ansamblul Academic Național „Joc”, iar Ilinca este manageră la o sală de sport și profesoară de dans într-un liceu din Capitală.

Cu toate că sunt abia la început de cale, Ilinca și Nicolae au planuri mari și frumoase pentru viitor. Iar dragostea lor, născută la Soroca, în timpul ședințelor foto aparent întâmplătoare, este o dovadă în plus că nu este nimic întâmplător în această lume.