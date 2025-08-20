Guvernul vrea să blocheze semnalul mobil și internetul în închisori: ar putea fi afectați și locuitorii din vecinătate

Radiocomunicațiile ar putea fi blocate sau întrerupte controlat în perimetrul penitenciarelor. Ministerul Justiției va propune, la ședința din 20 august a Guvernului, un proiect care prevede instalarea unor sisteme speciale pentru a împiedica deținuții să folosească ilegal telefoanele mobile sau alte dispozitive electronice, precum și internetul.

Potrivit proiectului, sistemul va funcționa strict în perimetrul penitenciarelor. Acesta va utiliza benzi de frecvențe radio la puterea minimă necesară, astfel încât să nu afecteze comunicațiile autorizate din afara acestora. Dispozitivele nu vor stoca date despre utilizatori și nu vor interfera cu echipamentele oficiale din dotarea penitenciarelor, dă asigurări Ministerul Justiției…