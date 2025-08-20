Condamnați pentru omor cu deosebită cruzime – doi bărbați și-au bătut amicul de pahar, apoi l-au strangulat cu un laț

Procuratura Drochia, Oficiul Rîșcani anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința a doi bărbați (de 36 și 42 de ani), găsiți vinovați de comiterea unui omor cu deosebită cruzime, informează procuratura.md

Potrivit probatoriului, fapta a avut loc la mijlocul lunii octombrie 2024, într-o comună din raionul Rîșcani. În timp ce consumau băuturi alcoolice împreună cu victima, între ei s-a iscat un conflict, în urma căruia aceștia i-au aplicat multiple lovituri cu pumnii și picioarele, atât în casă, cât și în curtea gospodăriei. Ulterior, victima a fost sugrumată și strangulată cu un laț, decesul survenind la fața locului.

Totodată, unul dintre inculpați a fost recunoscut vinovat și pentru profanarea cadavrului, după ce a încercat să ascundă urmele infracțiunii, incendiind trupul neînsuflețit al victimei.

Prin sentința pronunțată, inculpații au fost condamnați la pedepse cu închisoarea de 19 și, respectiv, 20 de ani. Aceștia nu se află la prima abatere de la lege.

Inculpații au recunoscut parțial vina.

Procurorii consideră pedeapsa prea blândă și vor contesta sentința cu apel.


OdN
OdN
OdN fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

