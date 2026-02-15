Greșeala care accelerează îmbătrânirea. Cum îți influențează organismul stilul de viață

Procesul de îmbătrânire reprezintă un proces complex, ce poate fi influențat de o serie de factori. Aceștia pot fi împărțiți în două categorii: extrinseci și intrinseci. Află care este greșeala care accelerează îmbătrânirea.

Îmbătrânirea extrinsecă este cauzată de factori ce țin de stilul de viață, precum: dieta, nivelul de activitate fizică, exercițiile fizice, capacitatea de a gestiona stresul, fumatul sau consumul de alcool. Îmbătrânirea intrinsecă are drept cauză factori genetici.

Greșeala care accelerează îmbătrânirea

Dacă știi să gestionezi factorii externi, îți poți îmbunătăți sănătatea. Calitatea slabă a somnului este principala greșeală, care îți poate grăbi procesul de îmbătrânire. Acesta are un rol important pentru a-ți asigura un stil de viață sănătos.

Atunci când dormi, corpul se vindecă.. 7-8 ore de somn în fiecare noapte susțin: imunitatea, funcția cognitivă, nivelurile de energie, metabolismul, sănătatea țesuturilor și a celulelor.

Pentru a-ți asigura un somn odihnitor, este indicat să faci câteva schimbări: urmează un program de somn, limitează timpul petrecut în fața ecranului înainte de culcare, alege saltele și perne confortabile, redu consumul de cafeină și alcool, citește o carte sau fă o baie caldă înainte de culcare.

Pe lângă faptul că este greșeala care accelerează îmbătrânirea, lipsa somnului poate provoca o varietate de probleme de sănătate, inclusiv: boli de inimă, diabet, hipertensiune arterială, accident vascular cerebral, obezitate și depresie. De asemenea, poate determina mai multe simptome neplăcute.

Tulburări cognitive

Pe termen scurt, lipsa somnului poate provoca un declin al funcțiilor motorii, încetinirea procesului de acumulare a informațiilor, diminuarea capacității emoționale, reducerea duratei de atenție și afectarea capacității de a judeca.

Pe termen lung, problemele de sănătate pot crește riscul de apariție a declinului cognitiv, bolii Alzheimer și a deteriorării memoriei.

Ridurile și îmbătrânirea prematură a pielii

Pielea este formată din câteva proteine, inclusiv din elastină și colagen. Acestea ajută pielea să se mențină fermă și netedă pe măsură ce înaintezi în vârstă. Lipsa somnului poate afecta calitatea și eficiența elastinei și colagenului, ceea ce poate cauza riduri, laxitate sau slăbire la nivelul pielii. Acesta reprezintă unul dintre motivele pentru care este considerată greșeala care accelerează îmbătrânirea.

Niveluri crescute ale colesterolului

Cortizolul ajută la reglarea nivelului de stres și a ciclului de somn, potrivit A. Vogel. Acesta există în echilibru cu melatonina, hormonul somnului. Când te trezești dimineața, este secretat pentru a-ți oferi energie. Pe parcursul zilei, nivelurile tale fluctuează. Iar pe măsură ce lumina zilei scade, corpul tău eliberează melatonină pentru a sprijini senzația de somnolență. Lipsa somnului perturbă acest echilibru, ceea ce înseamnă că excesul de cortizol ar putea persista în fluxul sanguin.

Imunitate slăbită

Sistemul imunitar este primul care reacționează pentru a apăra organismul. În timpul somnului, sistemul imunitar produce celule, ce pot ajuta corpul să lupte împotriva patogenilor. La sfârșitul ciclului de somn, aceste celule migrează către părțile organismului, care au nevoie de ele.

Greșeala care accelerează îmbătrânirea scade eficiența sistemului imunitar. De aceea, recuperarea poate dura mai mult. De asemenea, alimentația are un rol important în menținerea imunității. Unele alimente pot întări sistemul imunitar, în timp ce altele o pot slăbi.

Lipsa umidității în piele

Dacă dormi mai bine, pielea ta este mai capabilă să repare daunele, ceea ce sugerează faptul că privarea de somn poate influența modul în care pielea reține umiditatea și procesele sale naturale de vindecare. Astfel, poate fi afectată eficacitatea pielii de a acționa ca barieră. Aceasta ajută la reducerea pierderii de umiditate în fața factorilor de stres.

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.

SURSA: medicool.ro