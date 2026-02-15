Un bărbat s-a certat rău cu legea: păstra o grenadă acasă și a provocat un accident în stare de ebrietate

Un bărbat din raionul Florești a fost condamnat după ce a păstrat ilegal la domiciliu muniții militare, inclusiv corpul unei grenade, iar ulterior a urcat băut la volan și a provocat un accident rutier. Cazul a fost examinat în procedură simplificată, inculpatul recunoscându-și integral vina pentru faptele comise.

Sentința a fost pronunțată la 12 februarie 2026 de Judecătoria Soroca, sediul Florești, după examinarea unei cauze penale ce a vizat două capete de acuzare: păstrarea ilegală a munițiilor și conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate avansată.

Potrivit materialelor dosarului, bărbatul ar fi intrat, în circumstanțe neelucidate, în posesia corpului unei grenade, obiect interzis în circuitul civil. Acesta a păstrat muniția la domiciliul său până în septembrie 2025, când a fost depistată și ridicată de polițiști în urma acțiunilor de verificare.

Expertizele tehnico-științifice au confirmat că obiectul depistat face parte din categoria munițiilor explozive și era funcțional conform destinației. În cadrul perchezițiilor au mai fost identificate și alte obiecte cu destinație militară, însă nu toate au fost încadrate juridic drept muniții funcționale.

Ancheta a stabilit că inculpatul a păstrat ilegal muniția fără autorizație, fapt ce constituie infracțiune gravă, având în vedere riscurile majore pentru securitatea publică. Pe lângă infracțiunea ce vizează regimul armelor și munițiilor, instanța a examinat și un al doilea episod. În noaptea de 4 ianuarie 2026, inculpatul a urcat la volanul unui automobil, deși consumase alcool. Acesta conducea pe traseul R-13, în apropierea orașului Florești, când a pierdut controlul volanului și a fost implicat într-un accident rutier.

Testarea alcoolscopică a indicat o concentrație de 1,32 mg/l alcool în aerul expirat — valoare ce depășește de câteva ori limita legală admisă și se încadrează la stare de ebrietate cu grad avansat. Impactul s-a soldat cu avarierea a două automobile, fără a fi raportate victime. Cauza a fost examinată în procedură simplificată, după ce inculpatul a depus o cerere prin care a recunoscut integral faptele indicate în rechizitoriu și a solicitat judecarea pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală. Instanța a reținut că vinovăția acestuia este confirmată prin probe, declarații de martori, rapoarte de expertiză și propriile declarații ale inculpatului.

Pentru păstrarea ilegală a munițiilor, instanța a stabilit o pedeapsă cu închisoarea pe un termen de 2 ani. Totodată, executarea pedepsei a fost suspendată condiționat, fiind stabilit un termen de probațiune, concluzionându-se că reeducarea inculpatului este posibilă fără detenție efectivă. Pentru conducerea în stare de ebrietate, instanța a dispus aplicarea unei amenzi, precum și anularea dreptului de a conduce mijloace de transport. Decizia poate fi contestată conform prevederilor legale.