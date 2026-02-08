Frigider curat și fără mirosuri cu o metodă simplă și naturală

O metodă simplă și naturală poate menține frigiderul curat și fără mirosuri neplăcute. Specialiștii recomandă ștergerea interiorului aparatului cu o cârpă umezită cu apă și oțet alb.

Frigiderul este unul dintre cele mai folosite aparate din casă, dar și cel mai predispus la acumularea bacteriilor și mirosurilor. Umiditatea, scurgerile mici și recipientele deschise creează un mediu în care microorganismele se pot înmulți rapid.

Oțetul alb are proprietăți dezinfectante și deodorizante. Aciditatea lui distruge bacteriile comune și neutralizează mirosurile persistente. În plus, oțetul curăță blând, îndepărtează murdăria și resturile alimentare, fără a lăsa reziduuri toxice sau arome artificiale care pot contamina alimentele.

Avantajele acestei metode:

elimină mirosurile neplăcute, chiar și pe cele puternice;

reduce numărul de bacterii de pe rafturi, sertare și pereți;

nu lasă reziduuri chimice și este sigur pentru alimente;

ușurează curățarea zilnică fără produse abrazive;

este economic și simplu, necesitând doar apă și oțet alb.

Pași simpli pentru curățarea frigiderului:

Scoateți produsele și, dacă se poate, deconectați frigiderul de la priză. Amestecați apă caldă cu o cantitate mică de oțet alb într-un recipient. Umeziți o cârpă curată și stoarceți-o bine. Ștergeți rafturile, sertarele și pereții interiori. Ștergeți apoi cu o cârpă uscată și așezați produsele la loc.

Experții recomandă să faceți această curățenie o dată pe săptămână. Dacă apar vărsări de lichide sau mirosuri puternice, este mai bine să curățați imediat.

Acest obicei simplu ajută la menținerea frigiderului curat, igienic și fără mirosuri, prelungind totodată durata de depozitare a alimentelor.