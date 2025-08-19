Fratele tinerei ucise în accident: Șoferul avea viteza extrem de mare

Fratele Marinei Bulancea, tânăra de 24 de ani care și-a pierdut viața în accidentul rutier de la Strășeni, acuză presa de răspândirea unor informații false despre circumstanțele tragediei și anunță că va veni cu o declarație publică după înmormântare.

Andrei Bulancea, fratele angajatei IGSU care și-a pierdut viața duminică, 17 august, a scris pe Facebook că, după înmormântarea surorii sale, care va avea loc miercuri, pe 20 august, va face o declarație despre circumstanțele producerii accidentului, transmite stiri.md

Potrivit lui Andrei Bulancea, „presa, fără să cunoască multe detalii, distribuie la știri informații false”.

„Puteau să mă contacteze pe mine să se informeze cine este Marina Bulancea, dar nu, ei au scris așa fără să cunoască exact omul. Marina, în primul rând, nu a făcut întoarcere și, în al doilea rând, îmi pare rău că nu s-a menționat nicăieri că șoferul care a lovit-o avea o viteză extrem de mare”, scrie Andrei Bulancea.

Mesajul fratelui Marinei Bulancea a stârnit numeroase reacții pe rețelele sociale. Oamenii îi dau dreptate și cer pedepse mai dure pentru conducătorii auto imprudenți:

Să răspundă pentru fapta comisă cel care a mers cu viteză. Dacă nu ești sigur pe tine, nu ieși la depășire. Abia a reușit să ia permisul și gata, mare profesionist la mers cu viteză.

Era destul de clar că acel tânăr se deplasa cu viteză excesivă și din cauza asta Marina a fost omorâtă. Trebuie legi înăsprite, iar șoferul care se face vinovat de accidentul fatal să facă ani grei de pușcărie.

La așa o vârstă de 20 de ani să ieși la o asemenea depășire, cu o asemenea viteză… Trebuie ca legea să-i ia permisul pe viață, să nu mai conducă niciodată. Poate numai așa se vor opri cei care conduc cu viteză și fără speranță.

E clar, după ce a rămas din mașină, că viteza era dublu peste limită.

Se vede clar că a fost viteză și sunt sigură că Marina a fost tot timpul încrezătoare în ea. Legea trebuie să ia măsuri aspre și ar trebui micșorată viteza admisă, pentru că prea mulți iubesc să zboare pe șosele.

Andrei Bulancea a distribuit și un video, în care o tânără susține că Marina Bulancea ar fi respectat regulile de circulație rutieră, iar responsabilitatea de a se asigura îi revenea șoferului care a efectuat depășirea.

„Marina a semnalizat intenția de a vira la stânga spre parcarea restaurantului. Aceasta este o manevră perfect legală, permisă de regulamentul circulației rutiere. Conducătorul auto care venea din spate era obligat să fie atent și să reducă viteza. Dacă șoferul din spate circula cu viteză și nu a frânat, înseamnă că nu s-a asigurat corespunzător și nu a respectat obligația de prudență. Existența restaurantului pe partea stângă trebuia să fie un semnal de atenție suplimentar pentru cel din spate, fiind logic că orice mașină din față ar putea vira la stânga”, se arată în postarea tinerei de pe TikTok.