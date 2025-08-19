Festivalul Pâinii la Florești – fermierii sărbătoriți pentru recolte record

La Florești, sub genericul „Pâinea este snop de soare adunat cu bob de grâu”, s-a desfășurat astăzi Festivalul Pâinii. Evenimentul a reunit agricultori și a oferit prilejul de a aduce un omagiu celor care muncesc pământul, transmite agrobook.md

Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a subliniat importanța agriculturii ca pilon al securității alimentare și a adresat un mesaj de recunoștință fermierilor:

„Tot ceea ce aduceți în gospodării și în activitatea de zi cu zi, de la tehnologii moderne până la grija pentru culturi, este posibil datorită faptului că nu renunțați și continuați să credeți în viitor. Vă mulțumesc pentru răbdarea și ambiția pe care le demonstrați constant. Este esențial să păstrăm speranța și să consolidăm aceste rezultate, iar respectul pentru munca agricultorului trebuie să crească odată cu recunoașterea rolului său fundamental în societate”, a subliniat Ludmila Catlabuga.

Pentru responsabilitatea și dedicarea demonstrată în campania de recoltare, 12 agricultori din raionul Florești au fost distinși cu diplome de onoare din partea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.