Cât costă şi de unde poate fi cumpărat sacoul purtat de Zelenski la întâlnirea cu Trump de la Casa Albă

Volodimir Zelenski, împreună cu şapte lideri europeni, s-au întâlnit aseară cu Donald Trump la Casa Albă. Preşedintele american a anunţat triumfător că a fost făcut încă un pas spre o pace durabilă în Ucraina. Totuşi, analiştii spun că până acum concluziile nu sunt prea clare.

Trump, către Zelenski: „Îmi place sacoul tău”

La începutul anului, Volodimir Zelenski a mers la Casa Albă pentru o discuţie cu administraţia americană. El nu a stat prea mult, părăsind de urgenţă Washingtonul după o serie de contre cu Donald Trump şi JD Vance chiar în faţa reporterilor. Atunci, una dintre criticile aduse de vicepreşedintele Vance lui Zelenski a fost că acesta nu s-a îmbrăcat adecvat.

Acum, Zelenski a ţinut cont de cele întâmplate şi a mers îmbrăcat în sacou, fapt care l-a impresionat pe Donald Trump.

„Îmi place”, i-a spus Trump lui Zelenski atunci când preşedintele Ucrainei a coborât din maşină.

Cât costă şi de unde poate fi cumpărat sacoul purtat de Zelenski la întâlnirea cu Trump de la Casa Albă

Cât costă sacoul purtat de Zelenski

Volodimir Zelenski a purtat un sacou în stil blazer, o cămaşă cu guler şi pantaloni de culoare neagră. Potrivit presei americane, vestimentaţia a fost creată de Viktor Anisimov, un creator ucrainean, iar preţul nu este unul chiar piperat. Costul sacoului este de 585 de euro.

Acesta este făcut din bumbac (85%), fibre de urzică (8%) şi fibre de in (7%).

Zelenski l-a „taxat” pe jurnalistul care i-a criticat ținuta acum 6 luni

Brian Glenn, jurnalistul care în februarie l-a criticat pe Volodimir Zelenski pentru ținuta sa din Biroul Oval, a avut un schimb de glume cu președintele ucrainean.

„Domnule preşedinte, arătaţi fantastic în costumul acesta”, a spus Glenn.

În schimb, „văd că dumneavoastră purtaţi acelaşi costum ca ultima dată când ne-am întâlnit”, a replicat Zelenski.

SURSA: observatornews.ro


