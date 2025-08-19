„Oamenii înnebunesc din cauza puterii PAS”. Socialistul Odnostalco minte despre sănătatea mintală și cazurile de suicid

Deputatul socialist Vladimir Odnostalco a publicat pe rețelele sociale mai multe cifre despre sănătatea mintală și cazurile de suicid din R. Moldova, acuzând Guvernul de o creștere semnificativă a acestor fenomene. Datele invocate de politician sunt fie false, fie scoase din context, iar prezentarea lor este însoțită de un limbaj emoțional și concluzii simpliste menite să inducă publicul în eroare. În realitate, statisticile oficiale contrazic afirmațiile deputatului și arată o situație mai complexă, influențată de factori multipli.

„Oamenii înnebunesc din cauza puterii PAS. La propriu”

La 10 august, deputatul Odnostalco a publicat pe Facebook și pe Telegram un mesaj în care afirmă că, în ultimii patru ani, „numărul persoanelor înregistrate oficial cu tulburări și boli psihice a crescut cu 63%” (în original: «количество официально зарегистрированных людей с психическими расстройствами и заболеваниями выросло почти на 63%»). „Oamenii înnebunesc din cauza puterii PAS. La propriu” (în original: «Люди сходят с ума от власти PAS. В прямом смысле слова»), a scris Odnostalco.

Deputatul a prezentat următoarele cifre pentru perioada 2020–2023:

2020 – 3 809 persoane

2021 – 5 288 persoane

2022 – 5 491 persoane

2023 – 6 187 persoane

„Acesta este un simptom îngrijorător al unei societăți aflate într-o stare de stres cronic, sărăcie și incertitudine în privința viitorului” (în original: «Это — тревожный симптом общества, находящегося в состоянии хронического стресса, бедности и неуверенности в будущем»)”, menționează deputatul. El mai scrie că „Moldova se transformă într-o țară a oamenilor frânți pe dinăuntru, unde depresia, tulburările de anxietate, panica și disperarea devin norma” și că „sănătatea mintală a unei persoane nu este o problemă personală. Este o problemă politică. Sănătatea mintală este oglinda stării unei țări. Și astăzi această oglindă arată o societate distrusă, uitată de propria conducere” (în original: «Молдова превращается в страну внутренне сломленных людей, где депрессия, тревожные расстройства, паника и отчаяние становятся нормой. Психическое здоровье человека — это не личная проблема. Это политический вопрос. Психическое здоровье — это зеркало состояния страны. И сегодня это зеркало показывает разбитое общество, забытое своей властью»).

Mesajul său a fost preluat de site-ul Evedomosti.md, canalul de Telegram Сороки. Молдова, de deputatul PSRM Bogdan Țîrdea și de mai multe conturi de Facebook.

Datele oficiale îl contrazic pe Odnostalco

Nu este clar de unde a luat Vladimir Odnostalco cifrele la care face referire. Potrivit băncii de date a Biroului Național de Statistică (BNS), în 2020 în R. Moldova erau sub supraveghere 71.494 de persoane cu tulburări mentale și de comportament, iar în 2021 numărul acestora a scăzut puțin până la 70.955. În 2022, un număr de 71.001 persoane sufereau de probleme de sănătate mintală, iar în 2023 numărul acestora era de 72.312. Datele mai arată că în 2024 numărul persoanelor cu tulburări mentale și de comportament era de 70.424. Așadar, conform datelor oficiale, afirmația că în ultimii 4 ani numărul persoanelor înregistrate oficial cu tulburări și boli psihice „a crescut cu 63%” este complet falsă. Statistica BNS arată că în această perioadă numărul acestei categorii de persoane a suferit schimbări minore.

COMPLETARE 18.08.25, 21:00. Deși Vladimir Odnostalco s-a referit la „persoane oficial înregistrate cu tulburări și boli psihice (în original: «количество официально зарегистрированных людей с психическими расстройствами и заболеваниями»)”, se pare că deputatul a avut în vedere, de fapt, „incidența tulburărilor mentale și de comportament”, număr care reprezintă bolnavii înregistrați pentru prima dată cu un asemenea diagnostic. Aici datele prezentate de socialist coincid cu statisticile BNS, însă deputatul a recurs la tehnica manipulării prin omisiune, întrucât nu a luat în calcul datele pentru anul 2024, care arată o scădere a bolnavilor înregistrați pentru prima dată cu tulburări mentale.

Ministerul Sănătății nu ne-a răspuns deocamdată la solicitările repetate de a ne furniza datele privind numărul de persoane cu tulburări mentale și de comportament.

Exagerări și limbaj emoțional: tehnicile de manipulare folosite

Într-un comentariu pentru Stopfals.md, psihoterapeuta Ana Niculăeș susține că afirmația lui Odnostalco, precum că „Moldova se transformă într-o țară a oamenilor frânți pe dinăuntru, unde depresia, tulburările de anxietate, panica și disperarea devin norma”, este exagerată, iar deputatul folosește limbaj emoțional pentru a crea o imagine dramatică.

Potrivit Anei Niculăeș, deputatul a folosit o serie de tehnici de manipulare:

Cauzalitate falsă – Se atribuie unei singure cauze (politice) un fenomen complex, ignorând că sănătatea mentală este influențată de multipli factori genetici, sociali, economici și de mediu;

Generalizare abuzivă – Se extrapolează de la o situație sau statistică particulară la întreaga populație, folosind termeni stigmatizați și neștiințifici;

Manipulare emoțională – Se folosesc cuvinte încărcate emoțional pentru a provoca reacții puternice și a ocoli analiza rațională, orientând emoția spre o țintă politică;

Simplificare excesivă – Se reduce o problemă de sănătate publică la un slogan sau la o relație directă și falsă între un partid și creșterea bolilor mentale;

Retorică populistă – Se creează un cadru „noi versus ei”, opunând poporul „suferind” unei puteri „indiferente”, ignorând complexitatea reală a guvernării.

Experta a subliniat pentru Stopfals.md că sănătatea mintală este influențată de politici publice, dar descrierea lui Odnostalco drept „societate distrusă” nu reflectă fidel datele și ignoră progresele legislative și instituționale din ultimii ani. „În 2024, R. Moldova a adoptat o nouă Lege a sănătății mintale, care prevede extinderea serviciilor comunitare de sănătate mintală, crearea de centre regionale de consiliere psihologică, îmbunătățirea mecanismelor de protecție a drepturilor pacienților, integrarea sănătății mintale în medicina de familie, formare profesională pentru psihologi, psihiatri și asistenți sociali. De asemenea, există inițiative ale Ministerului Sănătății și ONG-urilor pentru linii telefonice de urgență, pentru sprijin emoțional, campanii de reducere a stigmei, programe de reabilitare psihosocială în comunitate”, a mai spus psihoterapeuta Ana Niculăeș.

Odnostalco minte și despre cazurile de suicid

La 4 august, Vladimir Odnostalco a prezentat mai multe cifre privind cazurile de suicid în R. Moldova: „Datele sunt o inculpare directă a Guvernului. Situația este o catastrofă” (în original: «Эти данные — прямое обвинение власти. Ситуация катастрофическая»), a scrie el. „Statisticile privind sinuciderile din perioada 2020–2024 în rândul tinerilor și al persoanelor în vârstă arată un nivel stabil de disperare, oamenii pur și simplu își pierd sensul vieții. Numai în 2024 există 75 de sinucideri la vârste cuprinse între 15 și 34 de ani” (în original: «Статистика по самоубийствам за 2020–2024 годы среди молодёжи и пожилых людей показывает стабильный уровень отчаяния, люди просто теряют смысл жизни. Только в 2024 году в возрастах от 15 до 34 лет — 75 самоубийств»)”, a scris Odnostalco.

Deputatul a prezentat următoarele cifre:

„Printre persoanele de 65 de ani și mai în vârstă, sinuciderile se mențin la nivelul de 80–94 de cazuri anual. Acestea sunt cele mai ridicate cifre dintre toate grupele de vârstă. Pensionarii, cărora statul nu le poate oferi nimic altceva decât sărăcie și singurătate, își pun singuri capăt zilelor” (în original: «Среди людей 65 лет и старше суициды держатся на уровне 80–94 случаев ежегодно. Это самые высокие показатели среди всех возрастов. Пенсионеры, которым государство ничего не может предложить кроме бедности и одиночества, сами накладывают на себя руки»”, a mai scris deputatul Odnostalco.

Date false și manipulare prin omisiune

În mesajul său, deputatul nu menționează restul categoriilor de vârstă, ceea ce poate fi interpretat ca manipulare prin omisiune. Mai mult, datele statistice arată cu totul alt tablou. Potrivit Biroului Național de Statistică (BNS), în 2021, la categoria 15-19 ani au fost înregistrate 17 cazuri de sinucideri, iar Odnostalco indică 10 cazuri, la categorie 20-24 ani au fost înregistrate oficial 21 de cazuri, iar el indică 14 cazuri, iar la categoria 68+ au fost înregistrate 98 de cazuri, în timp ce deputatul indică 91 de cazuri.

Cât privește situația per ansamblu, potrivit BNS, în R. Moldova în anul 2023 s-au înregistrat 281 de cazuri de suicid, în descreștere față de anul 2022, când au fost înregistrate 366 de cazuri. În anul 2021 au fost înregistrate 466 de cazuri de suicid, cu 20 de cazuri mai puțin decât în 2020. Așadar, datele oficiale indică o scădere constantă evidentă a suicidului în ansamblu în ultimii ani.

Promotor activ al falsurilor

Deputatul PSRM Vladimir Odnostalco a mai dezinformat despre datele statistice. Stopfals.md a demonstrat că socialistul a mințit despre numărul persoanelor asigurate și despre șomeri. El a promovat informații false și despre masacrul din Bucha, declarând că acesta a fost înscenat de ucraineni, iar Rusia nu ucide civili, și a emis mai multe falsuri cu scopul de a provoca sentimente negative față de refugiații ucraineni din R. Moldova. Odnostalco a răspândit și falsuri despre comunitatea LBGT și impozitarea diasporei pentru remitenţe.

Victoria Borodin, Stopfals.md