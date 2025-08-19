Festivalul Orchestrelor de Fanfară la Drochia, în memoria lui Gheorghe Proca

De către

Direcția Cultură și Turism a Consiliului Raional Drochia invită publicul la un eveniment de excepție dedicat muzicii de fanfară și memoriei regretatului instrumentist și lăutar Gheorghe Proca. Festivalul se va desfășura duminică, 24 august 2025, începând cu ora 11:00, la Centrul Cultural Drochia (regiunea fabricii de zahăr).

Pe scenă vor evolua orchestre de fanfară din mai multe regiuni ale țării: Zaim (r-nul Căușeni), Sîngerei, Colicăuți (r-nul Briceni), Dondușeni, Glodeni, Cubolta (r-nul Sîngerei), Dominteni (r-nul Drochia), Hăsnășenii Mari (r-nul Drochia), precum și îndrăgita formație „Trompetele argintii” din Drochia.

Evenimentul promite o atmosferă festivă și emoționantă, fiind totodată un prilej de a păstra vie amintirea unui artist care și-a dedicat viața muzicii și comunității locale.