Bibliotecile din raionul Soroca – centre de informare și siguranță pentru comunitate / GALERIE FOTO

În satele și orașele raionului Soroca, bibliotecile nu mai sunt doar locuri unde oamenii vin să citească o carte sau să împrumute un roman. Ele au devenit spații vii, în care comunitatea găsește sprijin, dialog și mai ales informație corectă. Un exemplu este campania „Ești informat – ești protejat”, desfășurată de Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” Soroca în cadrul Celulei de Comunicare de Criză Soroca, care a fost preluată și de alte biblioteci din raion.

Oamenii au nevoie de informații practice, clare și verificate despre cum să reacționeze în situații de criză, cum să prevină riscurile și cum să își protejeze sănătatea și bunăstarea. Astfel, prin materiale informative, afișe, pliante și recomandări utile, biblioteca devine un partener de încredere al cetățeanului.

Importanța acestei campanii nu se rezumă doar la municipiul Soroca. Procesul de informare a fost extins și la nivelul raionului, acolo unde mai multe biblioteci și-au asumat rolul de a contribui la formarea unei comunități informate și solidare. Printre acestea se numără:

Biblioteca Publică Egoreni



Biblioteca Publică sătească Tătărăuca Nouă

Biblioteca comunală Tătărăuca Veche

Biblioteca Publică sătească nr. 2 Racovăț



Biblioteca Publică Oclanda

Biblioteca sătească Dubna

Biblioteca Publică Ocolina

Biblioteca Publică Volovița



Biblioteca Publică Mălcăuți

Biblioteca Publică Vasilcău

Biblioteca Publică Bulbocii Noi

Biblioteca Publică Vărăncău

Biblioteca Publică Niorcani

Biblioteca Publică Holoșnița

Biblioteca Publică Slobozia-Cremene

Biblioteca Publică Cosăuți

Biblioteca Publică Hristici

Biblioteca Publică Țepilova

Biblioteca Publică Nimereuca

Biblioteca Publică Soloneț

Biblioteca Publică Bădiceni

dar și alte biblioteci din oraș, care, fiecare în parte, își aduce aportul la diseminarea mesajului campaniei.

Prin implicarea lor, bibliotecarii devin veritabili ambasadori ai informării corecte, oferind resurse adaptate la nevoile cetățenilor. În sate, acolo unde accesul la informație este uneori limitat, biblioteca joacă un rol crucial – ea devine spațiul unde oamenii vin nu doar să citească, ci și să învețe cum să facă față unor situații dificile, cum să fie mai bine pregătiți pentru viitor și cum să ia decizii bazate pe cunoaștere.

Într-o lume marcată de provocări diverse, de la crize sociale și economice până la cele legate de sănătate sau schimbări climatice, campania „Ești informat – ești protejat” ne arată că informarea înseamnă putere, iar puterea cunoașterii este cea care poate salva vieți.

Astfel, bibliotecile din raionul Soroca demonstrează încă o dată că sunt mai mult decât instituții culturale – ele sunt spații de siguranță, solidaritate și responsabilitate comunitară.