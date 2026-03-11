Fermierii vor fi sprijiniți pentru a continua lucrările agricole – promisiunea vine de la ministra Ludmila Catlabuga

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) analizează noi măsuri de sprijin pentru agricultori, în contextul situației economice și geopolitice complicate la nivel global, inclusiv al tensiunilor din Orientul Mijlociu, care influențează piețele energetice și costurile pentru sectorul agricol. Declarațiile au fost făcute de ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, care a subliniat că autoritățile încearcă să identifice soluții pentru a reduce impactul acestor evoluții asupra fermierilor din Republica Moldova, transmite moldpres.md.

Potrivit oficialului, situația actuală afectează mai multe domenii ale economiei, inclusiv agricultura, motiv pentru care ministerul menține un dialog constant cu agricultorii și cu instituțiile responsabile, pentru a evalua pierderile și a identifica instrumente de sprijin.

„În contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu avem situații mai complicate pe mai multe segmente. Încercăm să identificăm măsuri de susținere a agricultorilor și, în același timp, să consolidăm acțiunile pentru a putea răspunde la problemele care apar”, a declarat Ludmila Catlabuga.

Unul dintre subiectele analizate de autorități este rambursarea TVA pentru agricultori. Ministrul a precizat că proiectul de hotărâre de Guvern privind acest mecanism este deja elaborat și se află în proces de promovare, urmând să fie discutat și ajustat în urma consultărilor.

„Pentru partea de rambursare a TVA avem deja un proiect de hotărâre de Guvern. Acesta este în promovare și urmează să fie analizat în continuare. În cadrul dezbaterilor vom vedea ce sume pot fi alocate și cum poate fi ajustată procedura pentru a răspunde cât mai bine nevoilor agricultorilor”, a explicat ministra.

Totodată, autoritățile analizează și mecanisme de compensare a costurilor la motorină, unul dintre cele mai importante inputuri pentru sectorul agricol. Potrivit Ludmilei Catlabuga, formula propusă în proiectul de hotărâre are la bază estimările privind consumul anual de motorină în agricultură.

„Formula a fost stabilită pornind de la consumul anual de motorină în agricultură. Aproximativ 40% din consumul total se înregistrează în perioadele de activitate intensă, iar din acest considerent am luat în calcul aceste cifre atunci când am elaborat mecanismul de sprijin”, a precizat ministra.

Oficialul a subliniat că măsurile sunt gândite în funcție de posibilitățile bugetare ale Guvernului, iar autoritățile încearcă să ofere un sprijin realist și sustenabil pentru fermieri.

„Trebuie să ținem cont de posibilitățile actuale ale Guvernului. De aceea, încercăm să identificăm formule care să ofere sprijin agricultorilor, fără a crea presiuni suplimentare asupra bugetului public”, a menționat Catlabuga.

În același timp, Ministerul Agriculturii monitorizează constant situația din sector, inclusiv evoluția stocurilor și a piețelor agricole, în colaborare cu Centrul de Criză și cu alte instituții relevante.

„Suntem în comunicare permanentă cu Centrul de Criză și cu colegii din minister pentru a analiza situația, inclusiv în ceea ce privește stocurile și măsurile care pot fi implementate pentru susținerea agricultorilor”, a spus ministra.

Potrivit estimărilor actuale ale ministerului, în sezonul agricol curent fermierii intenționează să lucreze aproximativ 1,4 milioane de hectare de teren. Autoritățile consideră că sprijinirea agricultorilor este esențială pentru menținerea producției agricole și pentru securitatea alimentară a țării.

„Este important pentru securitatea alimentară ca aceste terenuri să fie lucrate și să avem producție agricolă. De aceea, menținem dialogul cu fermierii pentru a ne asigura că activitatea agricolă va continua”, a subliniat ministra.

Ludmila Catlabuga a mai menționat că dezvoltarea agriculturii depinde nu doar de sprijinul financiar, ci și de accesul la tehnologii moderne, informații și instrumente de gestionare a riscurilor. În acest sens, autoritățile urmăresc să consolideze cooperarea cu instituțiile naționale și internaționale pentru a identifica soluții care să ajute sectorul agricol să facă față provocărilor actuale.