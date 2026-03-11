Povești de putere și inspirație feminină – 8 Martie în stil Today’s Women Angels Network

Recent, AO „Femeia de Azi” din orașul Drochia, a organizat un eveniment deosebit, dedicat doamnelor și domnișoarelor, marcând într- un mod special Ziua Femeii, sub genericul „Today’s Women Angels Network”.

Această sărbătoare nu este doar despre flori și felicitări. Este o zi care poartă în ea povești de curaj, muncă, visuri și schimbare. Este momentul în care celebrăm femeile care conduc, inspiră, educă și transformă comunități, femeile care, prin gesturi mari sau mici, fac lumea mai echitabilă și mai luminoasă.

Această zi își are originile în mișcările pentru drepturile femeilor de la începutul secolului XX și este recunoscută astăzi la nivel global de Organizația Națiunilor Unite, simbolizând lupta pentru egalitate, respect și oportunități reale pentru femei în societate.

Evenimentul s-a desfășurat într-o atmosferă caldă la restaurantul „Steaua Nordului”, având drept scop crearea unui spațiu de dialog, reflecție și inspirație pentru femeile din comunitate.

Doamnele și domnișoarele au fost întâmpinate cu multă căldură, iar la sosire li s-au prins la piept broșe simbolice ce reprezintă „Femeia de Azi”. Acestea au fost realizate manual de Olga Cernobai, o talentată meșteriță de lucrări hand-made, fiecare piesă purtând în ea migală, creativitate și apreciere pentru feminitate. Gestul a adăugat un plus de eleganță și emoție evenimentului, transformând broșele într-un simbol al solidarității și al valorii femeilor din comunitate.

În cadrul întâlnirii au fost organizate activități interesante și interactive, cu un pronunțat spirit competitiv, care au lăsat în sufletul participantelor o amprentă memorabilă și un impact durabil.

Doamnele și domnișoarele au participat la două jocuri interactive – „Oglinda sufletului” și „Cercul încrederii”, moderate cu multă inspirație de Diana Russu, care a adresat întrebări incitante menite să stimuleze sinceritatea, curajul de a-și exprima opiniile și dorința de a împărtăși experiențe personale. Atmosfera creată a fost relaxantă, prietenoasă, și plină de energie pozitivă, încurajând dialogul autentic și conexiunea dintre participante.

La eveniment au fost prezente doamne din diverse domenii: Nelly Pînzari Brighidin, asistentă socială comunitară, în cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială, Drochia; Doinița Stamati, directoare BP Șuri, membră AO „Femeia de Azi”; Vera Flocea, metodistă, specialistă la Direcția Educație, membră AO „Femeia de Azi”; Ala Bugai, coordonatoare a HUB-ului Tinerilor Scriitori și Jurnaliști, Centrul de Creație a Copiilor, membră AO „Femeia de Azi”; Carolina Crimincean, învățătoare Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”; Olga Cernobai, coordonatoarea în lucrul cu tinerii, Centrul de Tineret Drochia; Vylena Tartakovscky, domeniul antreprenorial; Tamara Balan celebra soprană drochiană; Violeta Cerba, fondatoarea rețelei de grădinițe private din municipiul Chișinău, Educational Management Consultant / National or international partnerships development, Beta kids Community, precum și reprezentantele tinerei generații, membre AO „Femeia de Azi: Adriela Bejenari, Gabriela Rotari și Alexandra Moldovan (președinta CRT Drochia), și tinere voluntare, activiste și membre CRT Drochia: Dana Rotari și Ilinca Vieru, dornice să învețe din experiența unor femei cu realizări frumoase din domeniul: educație, cultură, antreprenoriat, asistență socială, jurisprudență.

Un moment deosebit al serii a fost dedicat viselor și speranțelor fiecărei participante. Doamnele și domnișoarele au avut prilejul să își scrie o dorință și să o așeze într-o simbolică „Lădiță a viselor”, un gest plin de emoție și încredere în viitor. Dorințele vor rămâne păstrate până la următoarea celebrare a Zilei Internaționale a Femeii, pe 8 martie 2027, când participantele vor avea ocazia să revină și să împărtășească cum au reușit să transforme acele dorințe în realitate.

Această inițiativă a adus un plus de inspirație și motivație, încurajând fiecare femeie să îndrăznească să viseze, să creadă în propriile forțe și să facă pași concreți pentru împlinirea visurilor sale. Momentul a fost unul profund și simbolic, amintind tuturor că fiecare dorință poate deveni realitate atunci când este susținută de curaj, perseverență și solidaritate.

Participantele au reușit să îmbine armonios deliciile culinare cu jocurile interactive și discuțiile de suflet, primind în dar flori, mărțișoare și, simbolic, „rețeta zilei”: cum să devii o femeie emancipată, puternică și capabilă de o gândire divergentă, cum să transformi lumea, prin gesturi mici, dar pline de putere.

Genericul „Today’s Women Angels Network” simbolizează o rețea de sprijin, inspirație și putere feminină. Ideea de „Angels” (îngeri) nu se referă literal la ființe supranaturale, ci la susținere și mentorat, impact pozitiv în comunitate, împuternicire, curaj și solidaritate feminină. „Îngerii” reprezintă femei care inspiră, conduc, educă și creează, transformând realități, construind împreună o lume mai echitabilă și mai armonioasă.

Evenimentul a demonstrat încă o dată că solidaritatea, dialogul și inspirația pot crea punți între generații și pot contribui la dezvoltarea unei comunități mai unite și mai implicate.

Delia DUMITRESCU