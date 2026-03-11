Verste bună pentru pasagerii care zboară din aeroporturile din București – aceștia pot avea, în bagajul de mână, până la doi litri de lichide

Pasagerii care pleacă de pe aeroporturile din București vor putea transporta în bagajul de mână recipiente cu lichide, aerosoli și geluri de până la 2 litri, față de limita anterioară de 100 ml. Noile reguli se aplică din 11 martie pe Aeroportul „Henri Coandă” și pe Aeroportul Băneasa.

Directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București, Bogdan Mîndrescu, a anunțat că restricțiile privind transportul lichidelor în bagajele de mână au fost eliminate, grație implementării unor tehnologii moderne de control de securitate, transmite stiri.md cu referire la ipn.md.

Potrivit acestuia, investițiile realizate permit alinierea aeroporturilor din capitală la standarde internaționale de top, menținând în același timp un nivel ridicat de securitate.

„Obiectivul rămâne acela de a oferi pasagerilor o experiență cât mai confortabilă, fără a compromite standardele de siguranță”, susține Bogdan Mîndrescu.

Potrivit lui, datorită noilor sisteme de control, procesul de verificare a bagajelor devine mai rapid și mai simplu pentru călători.

Foto: IPN