Expert, despre nominalizările premierului desemnat: „Guvernul Munteanu e fără vedete, dar cu oameni care știu cum funcționează statul"

Guvernul Munteanu e construit din oameni ai sistemului, care știu cum funcționează statul. E un început prudent, dar nu neapărat rău, susține expertul comunității WatchDog Andrei Curăraru, referindu-se la nominalizările făcute de către premierul desemnat Alexandru Munteanu la Ministerul Sănătății, Ministerul de Interne și Ministerul Culturii, transmite moldpres.md

Potrivit lui Curăraru, rectorul USMF, Emil Ceban, aduce greutate academică și experiență în gestionarea marilor bugete din sănătate. „Dacă își ține distanța de funcția anterioară și continuă reformele din sănătate poate livra într-un domeniu extrem de vizibil și important”, susține acesta.

Expertul menționează că Vladislav Cojuhari, venit din MAI, reprezintă disciplina și rigurozitatea aparatului de stat. „Cunoaște mecanismele, dar trebuie să arate că înțelege diferența dintre comandă și independență judiciară. Reforma din Justiție se va măsura în fapte: vetting, transparență, termene respectate, mii de proiecte legislative nu în declarații”, susține Andrei Curăraru.

Iar Cristian Jardan, care vine din media și comunicare, ar putea fi un câștig dacă va transforma cultura într-un spațiu de idei și nu într-un birou de PR. „Are experiență, știe să lucreze cu publicul, dar va fi cu siguranță cel mai criticat candidat din cauza faptului că vine din zona politicului. Deja circulă acuzații legate de platforma Unimedia care are fi fost înstrăinată cu încălcări. Toate zvonurile trebuie adresate”, menționează expertul.

Potrivit lui Curăraru, la moment, este „un guvern fără vedete, dar cu oameni care știu cum funcționează statul”, fapt ce „poate aduce stabilitate, dacă există coordonare reală și standarde clare”.

Totuși, pentru a face concluzii este nevoie de întreaga echipă, mai ales în blocul economic, susține expertul.


