Exemplul unui agricultor din raionul Drochia care mizează pe producție ecologică

„M-a motivat faptul că am fost cândva agronom în protecția plantelor prin fostul colhoz și știu ce înseamnă câte pesticide, chimicate se introduc pe câmpurile noastre și care ulterior ajung în organismul omului și provoacă disconfort, boli și așa mai departe. Plus la asta eu am nepoței care vreau să mănâncă ceva sănătos”, a spus Victor Bîrnaz.

Drumul către certificarea ecologică nu a fost ușor. În 2013, Victor Bîrnaz a început procesul de conversie, iar în 2016 a obținut certificatul de conformitate. Anual fermierul cheltuiește 40 de mii de lei pe audit și documentație. Dar, pentru el, adevărata validare vine de la cei care îi caută produsele.

„La piață eu merg cu pieptul deschis. Sunt convins de producția care eu am. Pot să servesc și un copilaș, pot să servesc și o mamă cu copilul, o mamă gravidă. Sunt produse sănătoase pentru organism. Noi ne-am creat o clientelă care procură la noi struguri, căpșuni, cartofi ecologici și alte legume care le cultivăm”, afirmă agricultorul.

Pentru Victor Bîrnaz, sustenabilitatea nu este doar o teorie. Acesta a implementat un sistem de captare a apei de ploaie, care acoperă 30% din necesarul de irigare, iar mulcirea, plivirea manuală și aerisirea sunt metodele de combatere a dăunătorilor fără pesticide.

„Serele sunt bloc și între fiecare sunt jgheaburi care sunt conectate la unul central și toată apa se acumulează în bazin. Lucrăm cu îngrășăminte organice și procurăm gunoi de grajd la o fermă care nu folosește preparate. O fermă simplă de vaci unde nu sunt folosite preparate hormonale și alte preparate care sunt interzise pentru agricultura ecologică. Plus la asta eu am fermă de păsări și găinaț de păsări, administram uscat, îl administram macerat și în așa fel noi evităm produsele, îngrășămintele fabricate sintetic”, povestește Victor Bîrnaz.

Potrivit datelor incluse în atlasul agriculturii ecologice, în țara noastră sunt peste 130 de fermieri care practică agricultura ecologică pe o suprafață de peste 28 de mii de hectare.

