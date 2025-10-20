Cum trebuie să arate Soroca Europeană nu doar o dată pe an? VIDEO

Cu energie și voie bună, elevii Colegiului „Mihai Eminescu” din Soroca au participat la Maratonul Eco și la City Quest-ul prilejuite de Ziua Europeană a Mobilității, desfășurate în municipiul Soroca. Participarea lor s-a soldat cu un frumos Loc III, obținut în competiția care a reunit instituții de învățământ din întreg orașul.

Evenimentul a promovat utilizarea mijloacelor de transport ecologice și un mod de viață activ, fiind realizat cu sprijinul GIZ Moldova – Cooperare Germană.

