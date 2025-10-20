Petre Popa, despre legătura Teatrului „Veniamin Apostol” cu marele poet Dumitru Matcovschi / VIDEO

Astăzi, poetul și scriitorul Dumitru Matcovschi ar fi împlinit 86 de ani. Născut la 20 octombrie 1939, în comuna Vadul-Rașcov, județul Soroca, astăzi raionul Șoldănești, el a rămas în memoria oamenilor ca una dintre cele mai puternice voci ale literaturii basarabene și un simbol al Mișcării de Renaștere Națională.

Matcovschi și-a făcut debutul editorial în 1963 cu placheta de versuri „Maci în rouă”. Câțiva ani mai târziu, în 1969, a publicat volumul „Descântece de alb și negru”, care a fost interzis imediat de cenzura sovietică. Cartea a fost considerată subversivă, iar varianta sa originală nu a mai fost tipărită.

Legătura lui Matcovschi cu Soroca rămâne vie și prin Teatrul „Veniamin Apostol”. Primul spectacol al instituției, „Cântec de leagăn pentru bunici”, a fost montat pe versurile sale. Directorul teatrului, Petre Popa, care l-a cunoscut personal pe poet, vorbește cu respect despre moștenirea pe care acesta a lăsat-o culturii naționale.

Scriitorul a continuat însă să creeze și a devenit unul dintre cei mai prolifici autori ai generației sale. A editat peste 50 de volume de poezii, proză și piese de teatru. Printre lucrările sale se numără „Melodica”, „Grâul”, „Axa”, „Patria”, „Veșnica toamnă”, „Duda”, „Focul din vatră” sau „Ion Vodă cel Viteaz”. Versurile lui Matcovschi au fost pline de patriotism, durere și dragoste de neam, devenind o sursă de inspirație pentru mulți artiști.

Multe dintre poeziile sale au fost transformate în cântece de compozitori renumiți, precum Ion și Petre Teodorovici, Eugen Doga, Mihai Dolgan, Mircea Oțel sau Constantin Rusnac. Aceste melodii au devenit repede cunoscute și îndrăgite de public, transmițând mesajul poetului prin muzică.

În mai 1989, Matcovschi a fost implicat într-un grav accident rutier și a stat în comă aproape jumătate de an. Mulți au considerat că nu a fost o simplă întâmplare, ci o încercare de a-l reduce la tăcere, pentru că vocea sa devenise una incomodă pentru regim. Totuși, poetul a reușit să se recupereze și a continuat să scrie, devenind un simbol al rezistenței și al credinței în adevăr.

S-a stins din viață la 26 iunie 2013, la vârsta de 73 de ani, fiind înmormântat în satul său natal, cu onoruri militare. În 2019, bustul lui Dumitru Matcovschi a fost amplasat pe Aleea Clasicilor din Chișinău, alături de marile nume ale literaturii române.