Elevii de la Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca au discutat despre egalitatea de gen / GALERIE FOTO

Elevii Colegiului „Mihai Eminescu” din Soroca au participat recent la o sesiune de informare cu tema „Egalitatea de gen și accesul la justiție”. Activitatea a fost organizată de Centrul de Resurse pentru Tineri și Femei DACIA și a reunit zeci de tineri curioși să afle mai multe despre drepturile fundamentale și modul în care acestea pot fi respectate.

Scopul principal al întâlnirii a fost să le arate elevilor că tratamentul egal între femei și bărbați este esențial într-o societate modernă. Totodată, discuțiile au vizat și accesul liber la justiție pentru fiecare cetățean, indiferent de gen sau statut social. Trainerul a explicat concepte-cheie legate de egalitatea de șanse, a prezentat mecanismele legale prin care drepturile pot fi apărate și a vorbit despre obstacolele care apar în practică atunci când vine vorba de justiție echitabilă.

Întâlnirea a fost interactivă. Elevii au pus întrebări, au lucrat în grupuri și au dat exemple din viața de zi cu zi. Multe dintre reflecțiile lor au arătat că stereotipurile de gen și discriminarea nu afectează doar femeile, ci și bărbații. Lipsa de informare limitează șansele și potențialul fiecărui individ.

1 de 7

„Am înțeles că egalitatea de gen nu este doar despre drepturile femeilor, ci despre respectul și oportunitățile egale pentru toți. Este important ca noi, tinerii, să fim informați și să știm cum putem acționa atunci când întâlnim situații de discriminare”, a spus Ion, unul dintre participanți.

Astfel de sesiuni contribuie la formarea unei generații mai informate și mai responsabile, pregătite să promoveze respectul și echitatea în comunitățile lor.