Sorocencele Ariadna Pînzari și Iana Toporovschi printre câștigătoarele Concursului Național „Copilăria în diferite epoci”

Două eleve din Soroca s-au numărat printre câștigătorii Concursului Național „Copilăria în diferite epoci”, un proiect care și-a propus să apropie generațiile prin povești despre cum era copilăria pe vremuri. Concursul s-a desfășurat în perioada 14 – 25 mai 2025 și a fost organizat de Institutul pentru Inițiative Strategice (IPIS) și WatchDog, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării și Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova.

Din peste 300 de echipe participante, doar 30 au fost premiate. Printre ele — Ariadna Pînzari, elevă în clasa a IX-a „B” la IPLT „Petru Rareș”, și Iana Toporovschi, elevă în clasa a VIII-a la Gimnaziul Voloave. Cele două fete au realizat interviuri video cu persoane din generații mai vechi, încercând să înțeleagă cum arăta copilăria în alte timpuri – fără tehnologie, dar plină de jocuri, muncă, respect și bucurii simple.

Ariadna Pînzari a aflat despre concurs de la mama sa și de la profesoara de istorie. A fost atrasă de ideea unui proiect diferit, bazat pe discuții reale. Ea l-a intervievat pe Petre Popa, directorul Teatrului „Veniamin Apostol” din Soroca, care are o poveste de viață interesantă și care obișnuiește să povestească despre copilăria sa. Pregătirea nu a fost ușoară – emoții, liste de întrebări, filmări cu sprijinul mamei – dar rezultatul a fost unul pe măsura așteptărilor:

„Am aflat despre concurs de la mama și profesoara de istorie care ne-a prezentat tema și ne-a încurajat să participăm. Au venit cu ideea de a învăța altfel, prin cercetare și discuții reale cu oameni din alte generații. Ne-a fascinat gândul că vom putea compara copilăria noastră cu cea a părinților sau bunicilor noștri. Am vrut să aflăm cum era viața lor fără tehnologie modernă, ce jocuri aveau, ce visuri sau griji purtau și cum își petreceau ei timpul liber. L-am ales pe Petre Popa, pentru că are o poveste de viață interesantă și pentru că era deschis să ne vorbească sincer despre copilăria sa. Adesea ne povestește despre copii de odinioară și farmecul acelor vremuri. Am considerat că experiențele dumnealui pot aduce un plus de valoare proiectului nostru. Ne-am pregătit făcând o listă de întrebări despre copilărie, școală, jocuri și viața de zi cu zi din acea vreme. Am avut emoții, mai ales la început, pentru că ne doream să iasă bine și să nu uităm nimic important. A fost o provocare, mai ales să-i motivăm pe cei mici să fie filmați. Ne-a ajutat mama cu filmările, regia și montarea filmulețului. A fost nevoie de mai multe încercări, dar până la urmă a ieșit exact cum ne-am dorit.” – a spus Ariadna.

Mama Ariadnei, Iana Pînzari, o susține în tot ceea ce face și este mândră de fiica sa.

„Îmi susțin copilul mereu în toate începuturile ei pentru a o ajuta să zboare și să-și găsească rostul în viață. Am încurajat-o și de această dată în ideile ei de a fi curiosă în descoperirea poveștilor din alte vremuri. Am discutat împreună despre întrebările pentru interviu, despre cum să fie atentă și respectuosă cu interlocutorul, și am învățat-o să asculte cu inima. I-am fost aproape la fiecare pas — cu un sfat, un zâmbet sau doar prin simpla mea prezență. Am trăit alături de ea emoțiile, bucuria reușitei și mândria sinceră că a dus până la capăt un proiect atât de frumos și valoros. Suntem mândri de ea și felul ei de a crea ceva frumos.” – a spus Iana Pînzari.

Iana Toporovschi, elevă la Gimnaziul Voloave, a fost îndrumată de profesoara de istorie, Natalia Iavorschi, și bibliotecara Olga Alexandrova. Ea spune că a fost curioasă să descopere cum trăiau copiii altor vremuri. A ales să intervieveze o doamnă din satul său, Ludmila Prisăcari, care activează ca inginer cadastral. Emoțiile nu au lipsit, dar cu sprijinul celor două cadre didactice, Iana a reușit să realizeze un video de calitate.

„Am aflat despre concurs de la profesoara mea de istorie, doamna Natalia, și de la doamna Olga Alexandrova. M-a atras ideea concursului pentru că mi s-a părut interesant să aflu cum era copilăria altor generații și am vrut să particip ca să învăț ceva nou și să mă implic într-un proiect diferit. Cel mai mult m-a atras curiozitatea de a afla cum trăiau copiii în trecut, fără tehnologie, și cum își petreceau timpul. A fost interesant să ascult povești reale dintr-o altă epocă și să înțeleg cât de mult s-a schimbat copilăria de-a lungul timpului. Am ales-o pentru că știam că are o experiență de viață interesantă și am simțit că are ce povesti despre copilăria din alte timpuri. Este o persoană din satul meu și, în prezent, activează ca inginer cadastral, ceea ce mi s-a părut și mai motivant să aflu cum a ajuns acolo și cum era copilăria ei. M-a impresionat cât de diferită era copilăria ei față de a noastră – fără telefoane, fără internet, dar plină de jocuri în aer liber, muncă de mică și mult respect față de familie și comunitate. Mi-a rămas în minte simplitatea cu care vorbea despre bucurii mici, dar sincere. Pentru mine înseamnă că dacă muncești și te implici cu suflet, rezultatele vin. A fost o experiență frumoasă, care m-a motivat să am mai multă încredere în mine și să particip și la alte activități.” – spune Iana.

Profesoara Natalia Iavorschi, de la Gimnaziul Voloave, consideră că proiectul a fost o adevărată lecție de viață pentru elevi:

„Vreau să felicit Eleva din Clasa a VIII, Toporovschi Iana din IP Gimnaziul Voloave, care a avut curajul și sensibilitatea de a aduce în prim-plan povestea doamnei Ludmila Prisacari din localitatea noastră — o mărturie sinceră despre copilăria trăită în alte vremuri. Prezența în rândul celor 30 de premianți naționali – ne onorează și ne încurajează. A fost un lucru de echipă împreună cu doamna bibliotecară Alexandrova Olga, care a susținut constant procesul de documentare și realizare a interviului. Această colaborare între profesor, bibliotecar și elev este dovada clară că educația, atunci când este bazată pe parteneriat și valori, dă roade durabile.” – a spus Natalia Iavorschi.

Olga Alexandrova, bibliotecară, IP Gimnaziul Voloave: „M-am bucurat să contribui, la îndrumarea elevei Toporovschi Iana în cadrul concursului național ,,Copilăria în diferite epoci,,. Activitatea a fost una de suflet, care a adus în prim-plan povești adevărate despre copilărie, emoții și valori care nu trebuie uitate. Felicitări Ianei pentru implicare și sensibilitatea cu care a redat amintirile intervievatei. A fost o experiență frumoasă și valoroasă, iar pentru noi, bibliotecarii, astfel de concursuri confirmă importanța colaborării dintre școală, comunitate și familie.”.

Concursul „Copilăria în diferite epoci” a reușit să aducă aproape tinerii și seniorii printr-un exercițiu simplu, dar valoros: ascultarea. Ascultarea poveștilor, a trăirilor, a copilăriei de altădată.

Pentru Ariadna și Iana, această experiență a fost mai mult decât un concurs – a fost o lecție de viață, un proiect de echipă și o călătorie în timp.