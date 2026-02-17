Eclipsă inelară de Soare pe 17 februarie 2026: un moment astral intens care aduce un val de transformări spectaculoase pentru zodii

Eclipsa inelară de Soare din 17 februarie 2026 marchează începutul unui nou sezon astrologic intens, încărcat de schimbări și energie transformatoare. Fenomenul are loc în zodia Vărsătorului, la 28 de grade, și coincide cu o lună nouă, ceea ce amplifică puternic efectele acestui moment cosmic.

Berbec

Eclipsa va zgudui chiar și cele mai loiale legături, așa că pregătește‑te. Persoane pe care credeai că le vei avea mereu în viața ta – în conversații sau chiar în colaborări – pot dispărea în următoarele șase luni. Totodată, noi prietenii pot înflori. Intră în acest portal al eclipsei cu mintea deschisă pentru a atrage oamenii potriviți pentru tine.

Taur

Succesul capătă o nouă formă! Schimbări neașteptate îți vor afecta casa a zecea, cea a carierei și reputației. Modul în care privești realizările și ambițiile se va transforma datorită acestei eclipse predestinate. Următoarele șase luni îți pot schimba radical direcția profesională, imaginea publică și obiectivele. Cel mai bine este să fii deschis la noi experiențe – nu știi niciodată ce poți realiza dacă încerci ceva diferit.

Gemeni

Un capitol predestinat începe în casa ta a noua, care guvernează călătoriile, studiile și filosofia de viață. Destinații neobișnuite și oportunități educaționale pot apărea în acest ciclu al eclipsei. S-ar putea să te gândești să te întorci la studii sau să înveți de la un nou mentor. Noi orizonturi te pot chema, chiar dacă nu ai avut niciodată interes pentru acele locuri. Orice se întâmplă îți va schimba radical perspectiva asupra vieții.

Rac

Schimbări financiare se îndreaptă spre tine! Așteaptă‑te la neașteptat când un nou ciclu începe în casa ta a opta, cea a intimității și resurselor comune. Portalul eclipsei îți cere vulnerabilitate dacă vrei să‑ți păstrezi puterea financiară. Ai ocazia să‑ți crești averea și influența, dar doar dacă ești dispus să colaborezi cu alții. Nu lăsa frica de trădare să te împiedice să atragi abundența.

Leu

Cineva special intră în viața ta! Întâlniri predestinate sunt inevitabile când eclipsa îți activează casa a șaptea a parteneriatelor. Un suflet pereche romantic sau profesional se poate manifesta în următoarele șase luni. Totuși, această persoană sau colaborare ar putea fi diferită de ceea ce ți-ai imaginat. Acceptă surpriza – poate fi exact ceea ce ai nevoie.

Fecioară

Munca nu va mai fi niciodată la fel! Eclipsa îți activează casa a șasea, schimbându‑ți rutina, sănătatea și programul. Totul este în mișcare, iar următoarele șase luni pot aduce schimbări majore la locul de muncă sau în stilul tău de viață. Poți începe un job nou sau îți poți ajusta programul din motive de sănătate. Ai încredere în proces și nu analiza excesiv.

Balanță

Schimbări predestinate îți afectează proiectele creative și viața amoroasă! Eclipsa activează casa ta a cincea, aducând surprize în domeniul pasiunii și inspirației. Poți primi șansa de a dezvolta un proiect creativ sau poți întâlni o iubire neașteptată. Orice se manifestă îți poate schimba complet direcția dacă îți urmezi creativitatea.

Scorpion

Modul în care trăiești acum va arăta complet diferit peste șase luni! Eclipsa aduce un nou început în casa ta a patra, cea a familiei și locuinței. Poți schimba casa, orașul sau dinamica familială. Dacă ești deschis, poți găsi un nou loc în care să trăiești sau poți transforma relațiile de familie într-un mod pozitiv.

Săgetător

Casa ta a treia este pregătită pentru o schimbare rapidă și neașteptată. Eclipsa îți aduce în atenție un nou interes, o nouă idee sau un nou hobby. Poți explora noi domenii, noi conexiuni sau noi moduri de a învăța. Acest interes îți poate schimba direcția pentru următorul an.

Capricorn

Fii atent la finanțe! Eclipsa îți activează casa a doua, aducând posibile câștiguri sau pierderi neașteptate. Schimbările pot fi rapide, așa că nu te lăsa copleșit de primele evenimente. Surprizele financiare pot apărea din direcții neașteptate în următoarele șase luni.

Vărsător

Fii tu însuți! 2026 este anul în care te redescoperi, deoarece eclipsa îți activează casa întâi. Ai ocazia să‑ți reinventezi stilul, comportamentul și identitatea. Eclipsa te încurajează să fii autentic și curajos, explorând cine ești cu adevărat.

Pești

Ia‑ți sănătatea mentală în serios! Eclipsa îți activează casa a douăsprezecea, scoțând la suprafață probleme pe care nu le mai poți ignora. Următoarele șase luni te vor împinge să renunți la ceea ce te rănește și să adaugi în viața ta ceea ce te vindecă. Este timpul să alegi pacea interioară.

SURSA: unica.ro