Echipele mobile de medici specialiști vor oferi consultații medicale gratuite locuitorilor satelor Vădeni, Vasilcău și Slobozia Cremene

Pe parcursul acestei săptămâni, locuitorii unor sate din raionul Soroca vor beneficia de consultații medicale gratuite oferite de echipele mobile de medici specialiști, care se vor deplasa în teritoriu.

Astfel, săptămâna curentă vor fi prestate servicii de screening pulmonar pentru persoanele din grupurile cu risc sporit pentru tuberculoză, în satul Vădeni – pe data de 11 martie, satul Vasilcău – pe data de 12 martie și în satul Slobozia Cremene – pe data de 13 martie. Serviciile sunt acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.