Un nou MILIARD bântuie Republica Moldova

Viorica MIJA, anticoruptie.md

Zeci de mii de femei stau cu mâna întinsă după divorț, pentru a-și putea crește copiii și pentru a le oferi o educație decentă. Factura foștilor soți, care nu-și bat capul din ce resurse sunt întreținuți propriii copii, crește de la o zi la alta. Nu există cifre exacte despre suma restantă, dar dacă e să calculăm în luni, atunci tații iresponsabili au intrat într-o datorie părintească de aproximativ… 42 de mii de ani. Cifra astronomică nu înseamnă altceva decât faptul că aceștia nu au achitat pensia de întreținere pentru 504 mii luni. Un calcul cu aproximație descoperă o realitate zguduitoare: dacă luăm ca referință un cuantum al pensiei de 2500-3000 de lei, obținem o sumă a datoriilor care trece cu ușurință de 1 MILIARD de lei, un alt jaf, dar de data aceasta de la gura copiilor. La începutul anului trecut, peste 50 de mii de copii erau beneficiari ai procedurilor de executare silită a pensiei de întreținere. Statisticile nu cuprind cazurile în care părintele decide să se descurce pe cont propriu și nu solicită pensia de întreținere. Dintre cei care ajung în sălile de judecată, 99 la sută sunt femei.

„Fiecare părinte trebuie să-și asume partea lui de responsabilitate…”

Designerul Diana Voevuțchi este un nume sonor, o femeie fericită și de succes, iar orice opinie pe care o exprimă în public provoacă valuri de reacții. Totuși, nu este un formator de opinie tipic. Apare rar, scrie puțin și concentrat și nu solicită atenție publică pentru banalități.

Bune sau rele, răutăcioase sau solidare, reacțiile sunt, de la un timp, și un tribut asumat, pe care este gata să-l plătească pentru a face lumea mai bună, mai empatică. Dar nu întotdeauna a fost așa. A avut perioade în care, la propriu, a trebuit să se autoizoleze de hate și propriile incertitudini, să se reinventeze, să se recroiască practic din nou pentru a putea merge cu capul sus înainte.

A rămas văduvă la 24 de ani, cu un copil de nici un an în brațe, fără bani și cu un gol interior pe care l-a umplut cu multă muncă. Abia după șapte ani a putut să-și deschidă inima pentru o nouă relație, din care s-a născut al doilea copil. Dar idila nu a durat mult. Și-a dat seama că, de fapt, a nimerit în capcana unui abuzator emoțional și a luat decizia să plece. Nu a fost o decizie ușoară, dar era cel mai bun lucru pe care-l putea face pentru copiii săi, spune Diana.

După un divorț complicat, cu toate cele cincizeci de umbre ale lui Grey într-un singur episod, a așteptat ca fostul soț să-și susțină în continuare copilul. Să-i ofere atenție și suportul financiar pentru a-i asigura condiții de creștere și educare.

„Eu cred că avem o problemă la nivel național, pentru că este incorect faptul că, deși are doi părinți, după divorț copilul rămâne cu un singur părinte, iar celălalt își caută de treaba sa. Copilul nu divorțează de părinți. Copilul are mamă, are tată și ambii trebuie să fie responsabili de creșterea acestuia. În cazul meu, noi avem un tată care, din păcate, a dispărut de 5 ani. Ok, el este, noi știm că el este, bine, mersi. Doar că a decis să nu mai aibă vreo legătură cu noi”, spune Diana.

Deși este o femeie puternică, care muncește mult și poate să-și asigure singură copiii, a considerat drept o lipsă de responsabilitate acest comportament. Atunci când a văzut că bărbatul s-a „evaporat” pur și simplu și nu a mai dat de veste, a apelat la ajutorul instanței și executorului judecătoresc.

„Mi s-a dat foarte dureros acest lucru, dar mai târziu, pur și simplu, ne-am împăcat cu gândul. Fetița, la moment, deja nu mai suferă așa cum era la început. Dar au fost traume, au fost psihologi, au fost isterii nocturne. Se trezea și o țineam în brațe câte două-trei ore, pentru că plângea în hohote și îl căuta. Între ei, într-adevăr, înainte de divorț, a fost o legătură foarte apropiată, foarte strânsă și eu am considerat întotdeauna că dacă acest om va divorța de mine, el oricum va rămâne un tată foarte bun. Din păcate, am greșit și eu nu înțeleg ideea că bărbatul pleacă și nu-și mai amintește de copii. Ce am făcut eu? Inițial, mă gândeam că nu vreau să merg la o pensie elementară pentru că e un pic înjositor. Pare umilitor să mergi în judecată, să-ți cauți dreptate. Avem o pensie elementară de 1600 de lei, eu nu știu ce poți face, dacă poți face prea multe cu acești bani. Eu am fost întotdeauna absolut independentă, nu am cerut de la nimeni bani, nu am așteptat nimeni să-mi dea bani. Dar ar fi frumos ca un tată al unui copil să înțeleagă că copilul acesta are anumite necesități, că el o trebuie să mănânce în fiecare zi, trebuie să bea un pahar cu lapte uneori. Poate să dorească o tartinuță cu cărniță, adică e normal un copil să aibă anumite dorințe și aceste dorințe să-i fie măcar parțial satisfăcute. Dar, din păcate, nu a fost cazul nostru, noi avem deja o datorie destul de mare la piesă alimentară. Iată așa, din nenorociții ăștia de 1600 de lei, la noi s-a strâns o sumă destul de bunicică, care stă într-o așteptare că poate într-o zi se va achita”, mai povestește designerul Diana Voevuțchi.

Diana le îndeamnă pe toate femeile care sunt prinse într-o căsnicie toxică să plece. Să lase totul în urmă și să fugă. Doar așa își pot păstra demnitatea și integritatea psihică și fizică. Dar, mai ales, astfel își pot scoate copiii dintr-un mediu care le poate afecta viitorul și sănătatea mentală.

„Eu nu o să vorbesc acum despre motivul divorțului, dar noi am rămas, într-un moment, fără nimic. Eu am rămas cu doi copii și mi s-a luat ultimii bani pe care îi aveam. A fost o perioadă dificilă, recunosc, pentru că, într-un moment, tu rîmâi cu toate pe tine și distrus moral. Nopțile, îți ștergi lacrimile, dimineața te ridici și mergi mai departe. Dar felul în care omul s-a manifestat în următorii cinci ani după divorț, mă convinge încă o dată că a fost o decizie bună. Eu consider că, dacă într-o căsnicie există abuz fizic sau moral sau psihologic, sau dacă există jocuri de noroc, sau dacă există tot felul de vicii, nu este sens să se lupte pentru această căsnicie. Dacă a început abuzul, să știți că, în foarte scurt timp, de la strigăte se va ajunge la pumn. Dar întotdeauna aici au de suferit copiii, pentru că ei văd o familie nesănătoasă, o familie în care unul este victima, și aici nu fac diferență între bărbat și femeie. Acest copil, de obicei, va crește un matur cu un psihic traumatizat, un copil care ar putea, în viitor, să devină și el abuzator sau victimă. De aceea, cel mai bun lucru pe care îl pot face părinții care nu trăiesc într-o familie sănătoasă sau într-o relație sănătoasă, este să se despartă, să plece, să-și ia copiii, să încerce să o ia de la capăt”, crede Diana.

Este fericită că a reușit să determine cel puțin două femei din anturajul său să facă marea schimbare/transformare în viață. Decizia lor de a renunța la relații care le țineau în frică, depresie și umilință au produs deja efecte la care nici nu îndrăzneau să viseze.

„Eu consider că se face o nedreptate foarte mare părinților singuri în Moldova, pentru că pensiile alimentare sunt extrem de mici. De multe ori, din simplul motiv că foarte mulți din acei părinți care pleacă, își arată niște salarii mizere și sigur că se calculează o pensie alimentară de râsul curcilor, cu care nu poți face absolut nimic. Și în unele cazuri aceste sume micuțe sunt considerate ca îmbogățire: că, uite, nu o să achit pensia alimentară pentru fosta mea o să meargă la odihnă, nu știu unde sau se va îmbogăți. Sunt niște aberații. Banii nu se dau mamei și nu se dau tatălui. Banii se dau copilului. Pentru că, credeți-mă, atunci când stai singur nu-ți ajung niciodată bani. Copilul nu este doar despre mâncare, nu este doar despre hăinuțe. Copilul este despre activități, despre jucării, despre un puzzle, despre o ieșire la film, este despre o ieșire în parc la înghețată și toate aceste lucruri în ziua de astăzi costă scump. Și dacă eu aș recomanda persoanelor sau părinților singuri să meargă în instanță … Da. Pentru că, iarăși, nu ne facem dreptate nouă. Facem dreptate copiilor noștri. Ei au dreptul să vadă că ei au pe cineva alături, că nu sunt lăsați singuri. Pentru că orice copil, după divorț, rămâne cu traumă abandonului, el încearcă să înțeleagă ce a făcut rău în viață că unul dintre părinți l-a lăsat. Și această traumă afectează foarte mult până și la maturitate. Atunci când noi mergem și căutăm, fie și 1000 de lei, copilul înțelege că nu este singur. Nu e vorba doar despre bani. Este despre puterea unui părinte de a lupta pentru copilul său. Este despre puterea unui părinte de a-i spune copilului că eu sunt lângă tine, orice ar fi”, afirmă Diana.

„El a fost identificat în Malta…”

Executorul judecătoresc Nina Isac spune că acest caz a ridicat mai multe dificultăți. În primul rând, fostul soț s-a aflat o perioadă îndelungată peste hotarele Republicii Moldova, iar la revenire a fost complicat de localizat. Dar nu imposibil.

„El a fost identificat în Malta, după mai multe tentative nereușite de a afla mai multe despre locul aflării sale cu ajutorul rudelor. Acestea au refuzat să ne comunice datele de contact, dar într-un sfârșit am reușit să discutăm. La revenirea în țară, a venit la noi, am clarificat starea de lucruri. I-am adus la cunoștință datoria pe care o are. Era vorba despre suma de peste 86 de mii de lei, reieșind din cuantumul lunar de 1600 lei, care i-a fost aplicat. Cum vedeți, e o sumă infimă, care nicidecum nu poate răspunde necesităților unui copil în creștere. Chiar și așa, a achitat aproximativ 20 mii de lei din datorie și ulterior a încetat plățile. Mai mult, a promis că se reangajează, dar nu ne-a anunțat. La ultimul mesaj din partea executorului judecătoresc nu a răspuns”, a comentat executorul pentru portalul Anticoruptie.md.

Nina Isac, executor judecătoresc/ Sursa: CIJM

Nina Isac mai spune că pârghiile de tragere la răspundere a debitorilor rău-platnici sunt puține și nu neapărat duc la scopul final, recuperarea datoriei. În plus, toate cheltuielile de reprezentare în judecată trebuie să și le asume creditorul, în speranța că instanța va dispune în folosul lui.

„Putem să cerem în instanță tragerea la răspundere contravențională a debitorului rău-platnic, dar procesul este unul de durată. Scopul nostru nu e să-l pedepsim, dar să-l determinăm să-și îndeplinească obligațiunile constituționale de părinte. După confirmarea contravenției, conform legislației, îl somăm încă o dată să achite. Dacă nu se întâmplă, atunci putem înainta un demers către procurori ca să atragă la răspundere penală. Dar, iarăși, nu este calea cea mai scurtă. Tocmai de aceea, munca unui executor este în primul rând de convingere. De aceea, explicăm de fiecare dată că executarea benevolă este calea cea mai bună pentru ambele părți”, susține Isac.

Executorul judecătoresc menționează că unii rău-platnici tergiversează procesul, considerând că, odată cu majoratul copiilor, vor scăpa definitiv de „povara” plăților.

„Debitorul va fi urmărit toată viața. Chiar în situația în care copilul este deja adult, datoria nu se anulează. Așa ajung unii debitori, care și-au ascuns câștigurile și bunurile, să plătească din pensie datoria acumulată”, susține executoarea.

În cazul Dianei, Nina Isac spune că aceasta are dreptul să meargă în instanță să ceară majorarea cuantumului pensiei de întreținere. 1600 lei este o sumă derizorie și extrem de mică pentru a fi considerată un ajutor real pentru creșterea copilului.

Ultimele modificări legislative pun mai multe pârghii utile în mâinile executorului judecătoresc. Astfel, din martie curent, executorul poate din oficiu recalcula cuantumul pensiei, reieșind din salariul minim pe economie. Este o prevedere nouă, pentru care urmează să fie clarificate procedurile de aplicare, dar noile prevederi vin cu un avantaj enorm – evitarea unor procese stufoase și de durată în instanțele de judecată.

Copiii, „monedă de schimb”

Povestea Cătălinei C. din Chișinău este una dramatică, pentru că în lupta maturilor au fost implicați copiii. După zece ani în care a fost agresată fizic și moral, a pus câteva lucruri în valiză și a plecat. Soțul său nu a pierdut ocazia să o umilească și atunci față de cele două fete ale lor.

„O să ajungi sub scară, o să vii în genunchi, dar o să trec pe lângă tine ca pe lângă un gunoi. Pe fete le voi primi, pe tine – nu”

Cuvintele răsunau ca un déjà vu și încă un argument că nu mai poate sta un minut în această casă. Pentru că totul se întâmpla după un scenariu binecunoscut: lovea, înjura, după care își cerea scuze și promitea că nu se va mai întâmpla. De data aceasta nu l-a mai crezut.

A luat cu ea fetele, iar după ce s-a mutat la părinți a depus actele pentru divorț. Chiar dacă îi era greu să acopere cheltuielile, era mai înaripată ca niciodată. Muncea, avea grijă de copii și chiar a reușit să facă o investiție în viitoarea lor casă. A așteptat ca fostul soț să se implice în educarea copiilor, dar spune că nu o ajuta practic deloc. Dimpotrivă, atunci când venea să vadă fetele, se încheia cu vreun scandal monstru.

Pentru că nu au reușit să ajungă la un numitor comun, a înaintat acțiune în instanță împotriva fostului soț pentru a stabili pensia de întreținere pentru copii.

„I s-a insuflat ideea că mama l-a băgat pe tata în judecată…”

„Atunci când ne-am despărțit, l-am rugat ca toate problemele să rămână între noi, copiii nu au nicio atribuție. Să-i creștem împreună, să-i ținem departe de disensiunile maturilor. Eu întotdeauna le-am încurajat pe fete să se întâlnească cu tatăl lor, să-l respecte, să-i ceară sfatul. El, dimpotrivă, a manipulat-o pe fata mai mare, m-a numit cu cele mai urâte cuvinte, a implicat-o în discuții mult prea complicate pentru un copil. Ba-i zicea că sunt o proastă, ba că am plecat din cauza unui bărbat…”, povestește Cătălina.

Cu greu își poate stăpâni emoțiile atunci când ajunge la episodul când fiica mai mare, de 14 ani, a fost „convinsă” să locuiască împreună cu tatăl. Se întâmpla după ce prima instanță i-a dat dreptate Cătălinei și a dispus încasarea unei pensii de întreținere pentru fata mai mică în cuantum de 4000 de lei.

„El a zis că n-o să-mi dea bani ca eu să-i cheltuiesc pe podoabe și desfrâu. Nici faptul că i-am arătat calcule cât costă înotul, germana, liceul, nu l-a convins…”

Hotărârea a fost contestată de fostul soț, care a înaintat și o acțiune în care solicită pensie pentru fata care a trecut cu traiul la el.

„El și rudele sale au convins-o prin înșelăciune și prin manipulare. Eu am văzut că e răvășită, că nu are poftă de mâncare, că uneori evita orice discuții… Am instalat un program de control părintesc la mobil, pentru a mă convinge că nu este supusă vreunui risc. Atunci am citit cu stupoare cum, zi de zi, i se insufla cât de rea sunt și că trebuie să depună cerere la judecată că vrea să locuiască cu tatăl său. Așa și s-a întâmplat până la urmă, e cea mai mare durere pe care o poate resimți o mamă”, mai spune Cătălina.

Fata cea mare locuiește din luna martie cu tatăl său. Dacă înainte îi răspundea la telefon, deși vorbea rece, de la mijlocul lunii mai și-a blocat mama.

42 de mii de ani, datoria față de copii

Ultimele studii disponibile arată doar 17,8% din totalul părinților debitori achită pensia de întreținere cu regularitate și numai 5%, pe lângă pensie, mai contribuie și cu alte ajutoare. Nu se achită pensie de întreținere, dar contribuie cu ce au în 19,4% din situații și în 0,4% s-a oferit doar o perioadă redusă imediat după divorț. În 23,2% din cazuri părinții debitori uneori achită pensia de întreținere și în 34,3% niciodată nu se achită.

Ponderea situațiilor de neachitare a pensiei de întreținere a copiilor în mediul rural depășește cu mai mult de 10% decât în mediul urban. Deși diferența este neesențială, totuși proporția părinților debitori care nu achită pensie de întreținere copiilor în urma desfacerii căsătoriei, dar contribuie cu ceea ce au posibilitate să le ofere, este mai mare în mediul rural decât în cel urban.

În total, părinții ar avea față de copiii lor datorii enorme. Așa cum aceasta este calculată în luni, părinții care nu-și onorează obigațiunile de plată au acumulat… 42 de mii de ani de restanțe, spune președintele Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, Roman Talmaci. Un calcul cu aproximație descoperă o realitate zguduitoare: dacă luăm ca referință un cuantum al pensiei de 2500-3000 de lei, obținem o sumă a datoriilor care trece cu ușurință de 1 miliard de lei. Nici procesul de stabilire a cuantumului pensiei nu este lipsit de capcane.

Roman Talmaci, președinte UNEJ/ Sursa: CIJM

„În procesul de stabilire a pensiei de întreținere a copilului pot apărea și unele dificultăți. De exemplu, demonstrarea veniturilor reale ale părinților. În scopul reducerii amplorii acestei probleme, este necesară intensificarea activităților de prevenire a fraudelor, de angajare neoficială și a „salariilor în plic” de către serviciul fiscal, inspecția muncii și alte instituții. Foarte rar, în instanța de judecată, mamele pot dovedi veniturile reale ale soților. Sunt foarte dese situațiile când soțiile vin și spun că fostul soț lucrează, are un venit de atâtea mii de lei, dar când aduce certificatul de la locul de muncă, el are o sumă mizeră. Frecvent aduc certificate de 1500 de lei. În asemenea situații este necesară și intervenția judecătorilor în unele situații particulare. Judecătorul trebuie să fie precaut, el trebuie să observe unele situații. Nu ți se aduce un certificat de 1500 de lei, dar are pe mână ceas de 700 euro și este îmbrăcat scump. Aceste situații denotă că economia neformală, inclusiv angajările fără contract, contabilitatea dublă, eschivarea de la plata impozitelor sunt fenomene destul de prezente în țara noastră. O altă problemă e suma derizorie a minimumului de existență pentru un copil. La etapa actuală, dacă e să ne conducem după datele Biroului Național de Statistică, pentru un copil în medie se încasează până la 1000 de lei. Minimumul de existență este de 1800 de lei. Ar fi bine să se ia în considerație toate necesitățile copilului. Acesta are nevoie să meargă și la un centru de sport, și la o sală de dansuri, dar și să studieze o limbă străină, spune Talmaci.

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești a elaborat și o schemă a celor mai apăsătoare probleme din domeniul executării pensiei de întreținere pentru copii.

„Puteți cere interdicția de părăsire a țării sau aducerea debitorului…”

Avocatul Roman Zadoinov, care a reprezentat mai mulți părinți în instanță, confirmă aceste dificultăți și spune că stabilirea cuantumului pensiei rămâne cel mai greu obstacol, dar există și alte impedimente.

„Determinarea venitului real al părintelui obligat – apare discrepanța între venitul declarat și cel real („în plic”), iar dovada (martori, documente) este dificil de obținut. Alegerea modalității de stabilire – ca procent din venit (¼, ⅓, ½) sau sumă fixă. În context de venit neregulat, instanța optează adesea pentru sumă fixă, dar cuantumul este disputat. Data de la care se cere pensia – părinții cer plata retroactivă de la data acțiunii. Instanța poate admite de la data hotărârii, iar procesul e lung. Proba schimbării situației financiare – pentru modificări ulterioare, părțile trebuie să demonstreze modificări „esențiale” în veniturile lor”, susține avocatul.

Zadoinov mai spune că este nevoie de mai multe intervenții legislative, astfel încât procesul de stabilire/executare a pensiei alimentare să nu fie unul anevoios.

„Curtea Constituțională și legea adoptată în mai 2025 pun responsabilitatea pe debitor. Legea recentă obligă actualizarea pensiei fixe la minimum 50 % din minimul de existență, anual, fără proceduri suplimentare. E nevoie ca și executarea să fie mai rapidă – reducerea termenelor la executori, limite pentru amânări, ordonanțe provizorii, posibilitatea ca executorii sau judecători să solicite acces la conturi bancare și venituri „off‑book”. Ce trebuie să știe o femeie când inițiază un dosar (stabilire sau executare)? Să dispună de dovezile de venit – declarații fiscale, adeverințe de salariu, dovezi de venituri negre (martori, înregistrări, plăți). Cereți ca pensia să fie stabilită de la data introducerii acțiunii sau cel puțin ordonanță provizorie executorie. Depuneți cerere justificată de schimbări reale (venit, starea copilului, sănătate, costuri) . Amintiți‑vă că ambii părinți pot cere revizuirea, iar instanța prioritizează interesul copilului. În ceea ce privește procedura de executare silită – hotărârea instanței (inclusiv ordine provizorie) este titlu executoriu. Puteți cere interdicția de părăsire a țării sau aducerea debitorului”, recomandă avocatul.

Mecanism nou de revalorizare a pensiei de întreținere

Pensia de întreținere, inclusiv a copiilor va fi actualizată, instituindu-se un mecanism de revalorizare a acesteia. Un proiect de modificare a Codului familiei a fost adoptat de Parlament, la sfârșitul lunii aprilie..

Proiectul instituie un mecanism de revalorizare de drept a pensiei de întreținere stabilită într-o sumă bănească fixă, care nu poate fi mai mică de 50% din cuantumul mediei anuale a minimului de existență, atribuit categoriei de populație corespunzătoare creditorului întreținerii, calculat de către Biroul Național de Statistică (BNS). Prin urmare, proiectul de lege prevede ca toate pensiile de întreținere stabilite într-o sumă bănească fixă de instanță judecătorească vor ține pasul cu fluctuația valorii mediei anuale pe țară a minimului de existență, publicat și actualizat anual de către BNS.

În nota de fundamentare a proiectului de lege se specifică că sarcina de a urmări fluctuația valorii minimului de existență este pusă persoanei care trebuie să efectueze plata – debitorul. Acest lucru va responsabiliza persoanele care au obligația de asigura plata pensiei de întreținere pentru copil şi alți membri ai familiei, într-un cuantum adecvat care să acopere necesitățile celor întreținuți.

Cu titlu de exemplu, în cazul în care pensia de întreținere pentru un copil cu vârsta de 7 ani a fost stabilită în 2022 într-o sumă bănească fixă de 1850 lei, iar minimul de existență mediu pentru acel an stabilit de BNS pentru categoria de populație „copii în vârstă de 7-17 ani” este 2888,6 lei, în anul 2023, suma bănească fixă care va trebui achitată va fi de 2027 lei, deoarece valoarea minimului de existență mediu pe țară a crescut cu 9,57% la 3165,1 lei pentru această categorie de populație și, corespunzător, suma bănească fixă este ajustată cu același procentaj de 9,57% pentru a ține pasul cu creșterea valorii minimului de existență.

Această metodă de calcul va permite ajustarea corespunzătoare și a sumelor fixe care depășesc cuantumul maxim al minimului de existență (exemplu de calcul: pasul I) 3165.1 (valoarea minimului de existență mediu pe țară nouă) – 2888,6 (valoarea minimului de existență mediu pe țară pentru anul precedent) = 276,5 (suma cu care s-a majorat valoarea minimului de existență mediu pe țară); pasul II) 276,5 * 100 (%) = 27650; pasul III) 27650 / 2888.6 = 9,57 (%)).

Prezentul proiect de lege a fost elaborat ca urmare a unei Hotărâri a Curții Constituționale care, la 15 noiembrie 2024, a examinat sesizarea nr. 239g privind excepția de neconstituționalitate a unui text din articolul 108 din Codul familiei (omisiunea de a indexa pensia de întreținere stabilită sub forma unei sume fixe). Curtea a admis excepția și a declarat neconstituțională omisiunea legislativă dedusă din prevederile articolului 108 din Codul familiei de a reglementa un mecanism de indexare a pensiei de întreținere a copilului stabilită în sumă fixă.

De asemenea, documentul prevede că, în cazul în care debitorul are restanțe la plata pensiei de întreținere, plata se va face conform valorii minimului de existență aplicabile la momentul efectuării acesteia. De menționat că restanțele la plata pensiei de întreținere acumulate până la intrarea în vigoare a prezentei legi nu vor fi ajustate. Proiectul mai prevede că hotărârea instanței de judecată prin care s-a stabilit cuantumul pensiei de întreținere reprezintă un titlu executoriu. În cazul în care debitorul nu efectuează plata pensiei în cuantumul stabilit, creditorul se poate adresa, pentru executarea silită, executorului judecătoresc din raza teritorială în care domiciliază debitorul.

Modificarea legislativă privind indexarea anuală a pensiei alimentare, operată anul acesta, este unul dintre pașii care vor ajuta la protejarea drepturilor materiale ale copiilor, spune Talmaci.

„Există astfel certitudinea că plățile sunt ajustate periodic pentru a ține cont de prețurile galopante. Acest lucru contribuie la stabilitatea financiară a familiilor și reduce riscul de sărăcie în rândul copiilor care primesc pensie alimentară. Sistemul juridic al Republicii Moldova nu prevedea un mecanism clar stabilit pentru indexarea automată a pensiei alimentare încasate într-o sumă fixă de bani. Conform versiunii anterioare a articolului 108 din Codul familiei, pensia alimentară putea fi încasată fie ca parte din câștigul plătitorului, fie într-o sumă fixă stabilită de instanță, dar fără a ține cont de modificările situației economice, cum ar fi inflația, modificarea costului vieții sau creșterea nivelului de subzistență. Acest lucru a creat probleme semnificative, în special pentru copiii ai căror părinți au plătit în mod regulat pensie alimentară în aceeași sumă timp de mulți ani”, a comentat pentru Anticoruptie.md președintele UNEJ, Roman Talmaci.

„Fii eroul copilăriei lui – achită pensia de întreținere”

Pentru a sensibiliza opinia publică privind obligația de întreținere a copiilor, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești (UNEJ) a lansat o ediție ediție limitată de timbre poștale dedicate executării pensiilor de întreținere. Este o modalitate de a aminti că această problemă există și e nevoie de eforturi conjugate pentru a îmbunătăți cadrul legislativ, dar și pentru a-i determina pe rău-platnici să-și asume responsabilitatea pe care o au pentru copiii lor.

Timbrele poartă mesajul „Fii eroul copilăriei lui – achită pensia de întreținere”, adresat părinților care sunt obligați la plata pensiei de întreținere.

Investigația a fost realizată în cadrul proiectului „Jurnaliști pentru o societate incluzivă și egalitatea de gen”, desfășurat de Centrul de Investigații Jurnalistice cu sprijinul International Media Support (IMS) din Danemarca.

Foto: iStock