Alexei Taran: Conform legislației, operatorii în stațiile PECO trebuie să ofere consumatorilor cantitatea solicitată

Consumatorii au sesizat autoritățile că unele stații ar fi introdus limitări la cantitatea de combustibil vândută. Despre acest lucru a vorbit, în cadrul emisiunii „Punctul pe AZi” de la TVR MOLDOVA, directorul general al Agenției pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

El a spus că reprezentanții instituției de reglementare vor analiza aceste cazuri. Potrivit lui, legislația prevede că operatorii trebuie să vândă cantitatea solicitată de consumatori, dacă dispun de stocuri, transmite tvrmoldova.md

„Luni este prima zi când am fost notificați prin apeluri telefonice la linia verde de către consumatori că sunt aceste limitări de valoare. Conform legislației, operatorii în stații trebuie să ofere consumatorilor cantitatea solicitată. Noi astăzi ne-am sesizat în baza apelurilor și vom analiza punctual aceste cazuri care a fost motivul de a limita sau a refuza sau de a impune anumite restricții”, a spus Alexei Taran.

Directorul ANRE a afirmat că nu există, în prezent, deficit de carburanți. Potrivit lui, la nivel național există în prezent un nivel de stocuri echivalent cu aproximativ 15 zile de vânzări de motorină. Acestea includ cantitățile din depozitul de la Giurgiulești, din depozitele companiilor petroliere și din stațiile de alimentare.

„La moment avem un nivel de stocuri general pe țară în jur de 15 zile de vânzări pentru motorină. Avem depozitul din Giurgiulești, depozitele companiilor petroliere, cât și avem stațiile care toate cumulat adună împreună în jur de 15 zile de vânzări. La nivel general situația este bună cu un nivel similar unei perioade când nu avem crize. Totodată, la nivel de retail stocul în diferite stații este diferit. Și acum avem situația când în diferite stații sunt achiziții de panică, mai mari decât cel normal pentru acest sezon, astfel stocul pentru aceste stații este epuizat mult mai rapid decât normal și astfel avem punctual în anumite zone stații unde nu este carburant deloc. Și atunci consumatorii vin și văd că nu este și atunci stația le refuză pe motiv că nu au stoc. Sau sunt și alte situații – când se vinde limitat”, a spus Alexei Taran.

Potrivit lui, achizițiile excesive accelerează epuizarea stocurilor și obligă companiile petroliere să facă importuri la prețuri mai mari.

„Criza noastră se referă mai mult la partea comercială, stocuri sunt. La moment importuri către R. Moldova vin, companiile petroliere efectuează importuri în regim normal, într-adevăr suntem dependenți de fluctuația prețului. Deja combustibilii care sunt importați în R. Moldova în ultima săptămână au cotația actualizată, vin deja cu un preț mare și acest preț trebuie expus la panou, iar la panou avem acest mecanism de 14 zile care menține acel nivel de plafon.

În această perioadă au fost făcute achiziții mult peste medie, de aici și avem aceste situații cu lipsa stocurilor în anumite stații și sunt foarte multe cereri de vânzări angro peste limita normală. Noi avem filmulețe când se vine în stații cu recipiente de mii de litri, e o achiziție în panică a unor consumatori care vor să își asigure un cost al produsului. Prin această achiziție se epuizează stocul din acea stație, se interzice accesul și altor consumatori din acea zonă care ar fi putut să se alimenteze, se duce o epuizare mult mai mare a stocului în țară, astfel apare necesitatea de a reînnoi stocul și mai mult, iar reînnoirea se face la cotații actuale, importurile se fac la cotații noi, asfel cu cât mai repede se epuizează stocurile cu atât mai repede costul peoduselor la companiile petroliere ajunge și chiar depășește plafonul de 14 zile ce l-a setat ANRE”, a spus directorul ANRE.

Alexei Taran a precizat că, în Republica Moldova, creșterile de preț sunt temperate de mecanismul de plafonare stabilit de ANRE, ce calculează prețurile pe baza cotațiilor din ultimele 14 zile. Acest sistem creează o inerție în evoluția prețurilor și protejează consumatorii de fluctuațiile bruște.

„Panica este rezultatul neînțelegerii, când oamenii nu înțeleg ce se întâmplă și nu știu la ce să se aștepte. Din punct de vedere fizic, războiul din Golful Persic practic nu ne afectează, petrolul care îl utilizăm noi în Europa de est nu vine din zona ceea, dar cotațiile petroliere, prețul, inclusiv a petrolului care e în zona noastră depind de cotațiile bursiere. Criza constă din două elemente: disponibilitatea produsului și prețul. La nivel de disponibilitate a produsului nu există o situație critică, chiar și la nivel global”, a spus Victor Parlicov, ex-ministrul Energiei.

Amintim că, Guvernul a instituit stare de alertă în domeniul energetic pentru 60 de zile pe 4 martie, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Tensiunile de pe piața globală au dus la creșterea prețului petrolului, care a depășit 100 de dolari pe baril pentru prima dată de la invazia Rusiei în Ucraina din 2022. Pentru astăzi, 10 martie 2026, prețul benzinei în Republica Moldova va crește cu 28 de bani, iar cel al motorinei cu 72 de bani.